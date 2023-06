Relier Lyon à Barcelone en train ? La ligne de retour au mois de juillet !

Ce n’est désormais qu’une question de semaines. Il sera de nouveau possible de relier Lyon à Barcelone en train dès le mois de juillet. Abandonnée par la SNCF en décembre dernier, la compagnie ferroviaire espagnole Renfe se prépare à relancer officiellement la ligne.

Selon BFM Business, deux allers-retours par jour seraient prévus entre les deux villes en ce début d’été. Ce sera également le cas entre Marseille et Madrid. L’outil de distribution et de vente des billets est en cours de finalisation puisque l’opérateur a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour relancer l’exploitation de la ligne.

A noter que Renfe pourrait se positionner comme concurrent de la SNCF sur d’autres lignes déjà exploitées à l’exemple de celle entre Paris et Lyon ou encore entre Paris et Barcelone. Tout dépendra du succès des Lyon-Barcelone et Marseille-Madrid.