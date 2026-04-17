Températures non conformes, traçabilité absente : un restaurant halal fermé en urgence à la Duchère

Un nouveau restaurant de Lyon a fait l’objet d’une fermeture administrative. Par arrêté préfectoral en date du jeudi 16 avril, l’établissement Anas Grill Duchère, situé allée Victor Muhlstein dans le 9e arrondissement, a été contraint de cesser son activité après un contrôle sanitaire jugé préoccupant.

Le contrôle réalisé mercredi par les services de la Direction départementale de la protection des populations a mis en évidence des manquements graves aux règles d’hygiène. Parmi les principaux problèmes constatés figurent un défaut de nettoyage des locaux et des équipements, des conditions de stockage inadaptées pour les denrées alimentaires, ainsi que l’absence de traçabilité des produits.

Les agents ont également relevé des températures de conservation non conformes, un manque d’autocontrôles et des insuffisances dans les dispositifs d’hygiène, notamment pour le lavage des mains.

Face à ces constats, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a décidé la fermeture immédiate de l’établissement.

Cette mesure restera en vigueur jusqu’à la réalisation d’un ensemble de travaux et d’actions correctives visant à remettre le restaurant aux normes sanitaires.

Une longue liste de mesures imposées

L’exploitant devra notamment revoir l’organisation des locaux, remplacer ou réparer certains équipements, renforcer les procédures de nettoyage et mettre en place un système complet de traçabilité et de contrôle des denrées. Des obligations précises sont également fixées en matière de stockage, de gestion des déchets, de lutte contre les nuisibles ou encore d’information sur les allergènes.

La réouverture de l’établissement sera conditionnée à une nouvelle inspection des services de l’État, afin de vérifier la conformité des installations et des pratiques.