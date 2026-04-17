Températures non conformes, traçabilité absente : un restaurant halal fermé en urgence à la Duchère

Un nouveau restaurant de Lyon a fait l’objet d’une fermeture administrative. Par arrêté préfectoral en date du jeudi 16 avril, l’établissement Anas Grill Duchère, situé allée Victor Muhlstein dans le 9e arrondissement, a été contraint de cesser son activité après un contrôle sanitaire jugé préoccupant.
Le contrôle réalisé mercredi par les services de la Direction départementale de la protection des populations a mis en évidence des manquements graves aux règles d’hygiène. Parmi les principaux problèmes constatés figurent un défaut de nettoyage des locaux et des équipements, des conditions de stockage inadaptées pour les denrées alimentaires, ainsi que l’absence de traçabilité des produits.
Les agents ont également relevé des températures de conservation non conformes, un manque d’autocontrôles et des insuffisances dans les dispositifs d’hygiène, notamment pour le lavage des mains.
Face à ces constats, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a décidé la fermeture immédiate de l’établissement.
Cette mesure restera en vigueur jusqu’à la réalisation d’un ensemble de travaux et d’actions correctives visant à remettre le restaurant aux normes sanitaires.
Une longue liste de mesures imposées
L’exploitant devra notamment revoir l’organisation des locaux, remplacer ou réparer certains équipements, renforcer les procédures de nettoyage et mettre en place un système complet de traçabilité et de contrôle des denrées. Des obligations précises sont également fixées en matière de stockage, de gestion des déchets, de lutte contre les nuisibles ou encore d’information sur les allergènes.
La réouverture de l’établissement sera conditionnée à une nouvelle inspection des services de l’État, afin de vérifier la conformité des installations et des pratiques.
Tu mange bien a la cantine tout les jours .Signaler Répondre
Continuer a manger Macdo et laisser les autres tranquilleSignaler Répondre
Hors sujet l'article parle de règles d’hygiène et autres d'un des nombreux restaurants de la region.Signaler Répondre
Tout le monde même toi involontairement et malgré toi avec un simple croissant du matin quand tu part au travail.Signaler Répondre
Oui c'est comme aux halles de lyon c'est du kif kif au même .Signaler Répondre
La victime c'est le client
je n ai jamais compris à notre époque ces injonctions religieuses de manger ou ne pas manger tel ou tel aliment. ces religions et leurs dogmes ont été créés à des époques qui n ont plus rien à voir avec le 21e siècle. il faut savoir faire le tri et passer au stade des lumières à l opposé de l obscurantisme.Signaler Répondre
qui mange cette m….Signaler Répondre
Pas un cafard , pas une crotte de souris ?Signaler Répondre
Par contre l organisation des locaux oui !
Pour un fast food a priori ouvert en Janvier avec autorisation : c est fort .
Fast Food + Halal + Duchère = Tous ce qu'il faut pour choper du diabète et s'empoisonner.Signaler Répondre
De toute façon, je n'y vais pas dans ce genre de commerce ...............Signaler Répondre
Si les clients concernés ne s'en rendent pas compte et y vont quand même, libres à eux de s'empoisonner ............