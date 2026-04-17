Faits Divers

Températures non conformes, traçabilité absente : un restaurant halal fermé en urgence à la Duchère

Températures non conformes, traçabilité absente : un restaurant halal fermé en urgence à la Duchère
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Un restaurant halal du 9e arrondissement de Lyon a été fermé administrativement après un contrôle révélant de nombreux manquements aux règles d’hygiène. Anas Grill Duchère doit désormais procéder aux mesures communiquées par les autorités.

Un nouveau restaurant de Lyon a fait l’objet d’une fermeture administrative. Par arrêté préfectoral en date du jeudi 16 avril, l’établissement Anas Grill Duchère, situé allée Victor Muhlstein dans le 9e arrondissement, a été contraint de cesser son activité après un contrôle sanitaire jugé préoccupant.

Le contrôle réalisé mercredi par les services de la Direction départementale de la protection des populations a mis en évidence des manquements graves aux règles d’hygiène. Parmi les principaux problèmes constatés figurent un défaut de nettoyage des locaux et des équipements, des conditions de stockage inadaptées pour les denrées alimentaires, ainsi que l’absence de traçabilité des produits.

Les agents ont également relevé des températures de conservation non conformes, un manque d’autocontrôles et des insuffisances dans les dispositifs d’hygiène, notamment pour le lavage des mains.

Face à ces constats, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a décidé la fermeture immédiate de l’établissement.

Cette mesure restera en vigueur jusqu’à la réalisation d’un ensemble de travaux et d’actions correctives visant à remettre le restaurant aux normes sanitaires.

Une longue liste de mesures imposées

L’exploitant devra notamment revoir l’organisation des locaux, remplacer ou réparer certains équipements, renforcer les procédures de nettoyage et mettre en place un système complet de traçabilité et de contrôle des denrées. Des obligations précises sont également fixées en matière de stockage, de gestion des déchets, de lutte contre les nuisibles ou encore d’information sur les allergènes.

La réouverture de l’établissement sera conditionnée à une nouvelle inspection des services de l’État, afin de vérifier la conformité des installations et des pratiques.

5 commentaires
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et une quenelle du Chef le 17/04/2026 à 14:52
cri69 a écrit le 17/04/2026 à 13h19

qui mange cette m….

Tu mange bien a la cantine tout les jours .

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trump va construire l'arc de Triomphe dans son bled mdr le 17/04/2026 à 14:49
injonction a écrit le 17/04/2026 à 13h38

je n ai jamais compris à notre époque ces injonctions religieuses de manger ou ne pas manger tel ou tel aliment. ces religions et leurs dogmes ont été créés à des époques qui n ont plus rien à voir avec le 21e siècle. il faut savoir faire le tri et passer au stade des lumières à l opposé de l obscurantisme.

Continuer a manger Macdo et laisser les autres tranquille

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ta le bonjour du pape de son voyage en afrique le 17/04/2026 à 14:46
injonction a écrit le 17/04/2026 à 13h38

je n ai jamais compris à notre époque ces injonctions religieuses de manger ou ne pas manger tel ou tel aliment. ces religions et leurs dogmes ont été créés à des époques qui n ont plus rien à voir avec le 21e siècle. il faut savoir faire le tri et passer au stade des lumières à l opposé de l obscurantisme.

Hors sujet l'article parle de règles d’hygiène et autres d'un des nombreux restaurants de la region.

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lui,moi,toi,eux le 17/04/2026 à 14:42
cri69 a écrit le 17/04/2026 à 13h19

qui mange cette m….

Tout le monde même toi involontairement et malgré toi avec un simple croissant du matin quand tu part au travail.

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il y a pas de frontières le 17/04/2026 à 14:40
Ex Précisions a écrit le 17/04/2026 à 11h31

Fast Food + Halal + Duchère = Tous ce qu'il faut pour choper du diabète et s'empoisonner.

Oui c'est comme aux halles de lyon c'est du kif kif au même .
La victime c'est le client

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injonction le 17/04/2026 à 13:38

je n ai jamais compris à notre époque ces injonctions religieuses de manger ou ne pas manger tel ou tel aliment. ces religions et leurs dogmes ont été créés à des époques qui n ont plus rien à voir avec le 21e siècle. il faut savoir faire le tri et passer au stade des lumières à l opposé de l obscurantisme.

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cri69 le 17/04/2026 à 13:19

qui mange cette m….

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Alerte le 17/04/2026 à 12:40

Pas un cafard , pas une crotte de souris ?
Par contre l organisation des locaux oui !
Pour un fast food a priori ouvert en Janvier avec autorisation : c est fort .

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Ex Précisions le 17/04/2026 à 11:31

Fast Food + Halal + Duchère = Tous ce qu'il faut pour choper du diabète et s'empoisonner.

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Marcel ROMBIER le 17/04/2026 à 11:06

De toute façon, je n'y vais pas dans ce genre de commerce ...............

Si les clients concernés ne s'en rendent pas compte et y vont quand même, libres à eux de s'empoisonner ............

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