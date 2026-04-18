Faits Divers

Près de Lyon : une maison s'embrase, quatre blessés dont deux graves à déplorer

Près de Lyon : une maison s'embrase, quatre blessés dont deux graves à déplorer

Ce vendredi 17 avril, les pompiers sont intervenus pour un incendie à Pollionnay. Quatre personnes ont été prises en charge, dont deux dans un état critique.

Un important dispositif de soldats du feu a été mobilisé ce vendredi soir à Pollionnay. Car une maison mitoyenne de l'avenue Notre Dame de Lorette était la proie des flammes. Pour une raison encore inconnue, un incendie s'était déclaré au rez-de-chaussée, brûlant quatre personnes.

Deux victimes ont été grièvement blessées et ont été évacuées dans un état critique vers l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon. Les deux autres, plus légèrement touchées, ont également été hospitalisées mais à HFME à Bron.

Au total, 42 pompiers, appuyés par l'hélicoptère Dragon 69, étaient présents pour venir à bout du sinistre.

Une enquête a été ouverte.

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