Faits Divers

Incendie dans une ferme à Grézieu-le-Marché : 200 m2 brûlés, aucun blessé à déplorer

Incendie dans une ferme à Grézieu-le-Marché : 200 m2 brûlés, aucun blessé à déplorer

Un feu s’est déclaré ce samedi dans une habitation de Grézieu-le-Marché, mobilisant d’importants moyens de secours sans faire de victime.

Au lendemain d’un incendie survenu à Pollionnay, dans l’ouest lyonnais, qui avait fait quatre victimes dont deux en urgence absolue, un nouveau feu d’habitation s’est déclaré ce samedi sans faire de blessé. L’incendie a éclaté en début d’après-midi sur la route du Sorlin à Grézieu-le-Marché, où les secours ont été alertés peu après 13h 20.

D’après le SDMIS, le sinistre a touché environ 200 m2 d’un ancien corps de ferme.

En milieu d’après-midi, l’intervention se poursuivait toujours, avec un dispositif conséquent comprenant 23 véhicules et une trentaine de sapeurs-pompiers engagés sur place. Trois lances ont été utilisées pour contenir les flammes et éviter leur propagation à l’ensemble du bâtiment.

Aucune victime n’a été recensée.

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