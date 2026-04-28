Lyon : le groupe Gibert en difficulté, vers un redressement judiciaire

Coup dur pour l’un des acteurs historiques du livre en France. Le groupe Gibert a annoncé, ce lundi 27 avril, son intention de déposer un dossier de placement en redressement judiciaire, confronté à des difficultés financières persistantes.

Présent notamment à Lyon avec deux boutiques situées rue de la Barre et quai Gailleton dans le 2e arrondissement, le libraire explique cette décision par une combinaison de facteurs défavorables. Dans un communiqué, la direction évoque "l’explosion des coûts fixes" ainsi que le déclin du marché du livre neuf, marqué par une compression des marges.

Un contexte économique contraint, accentué par la loi sur le prix unique du livre, qui limite les possibilités de variation tarifaire depuis 1982. Malgré plusieurs mesures engagées depuis 2020 pour réduire les coûts et adapter l’offre, le groupe reconnaît ne pas être parvenu à retrouver un niveau de rentabilité suffisant.

Dans l’agglomération lyonnaise, les difficultés étaient déjà visibles. La librairie Gibert Joseph du centre commercial du Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin, avait fermé ses portes en avril 2025 après avoir enregistré un déficit de près de 600 000 euros l’année précédente.

Pour rebondir, l’enseigne entend désormais accélérer sa transformation. Elle mise sur le marché du livre d’occasion, un segment en forte croissance, estimée à environ 10 % par an. Ce secteur représente déjà 35 % de son chiffre d’affaires.

L’objectif affiché est ambitieux : doubler cette part d’ici 2029, pour atteindre entre 30 et 60 millions d’euros de ventes. Le groupe espère ainsi mieux maîtriser ses marges et sa chaîne de valeur.

Avec 16 magasins répartis dans 12 villes et environ 500 salariés, Gibert joue une partie importante de son avenir dans ce repositionnement stratégique. Une évolution qui illustre aussi les mutations profondes du secteur du livre face aux nouveaux usages et à la concurrence accrue.