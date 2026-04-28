Faits Divers

Près de Lyon : un simple contrôle routier vire à la moisson d’infractions dans ce secteur

Près de Lyon : un simple contrôle routier vire à la moisson d’infractions dans ce secteur
DR : gendarmerie du Rhône

Les contrôles routiers se poursuivent dans le Rhône.

Le 23 avril, les gendarmes de la brigade motorisée de Dardilly, épaulés par une équipe cynophile, ont mené une opération sur la commune de Fontaines-sur-Saône.

Selon la gendarmerie, cette intervention a une nouvelle fois permis de constater "de nombreuses infractions". Parmi elles figurent notamment une conduite sous stupéfiants, deux usages de stupéfiants, mais aussi sept franchissements de feux rouges.

Les militaires ont également relevé plusieurs infractions liées à l’état des véhicules et au respect des règles administratives, dont deux défauts d’assurance, trois défauts de contrôle technique, ainsi que deux défauts de mutation de carte grise. À cela s’ajoutent deux cas de pneus lisses.

Du côté des comportements dangereux, cinq usages de téléphone au volant ont été constatés, ainsi qu’un défaut de port de ceinture et la présence d’un passager sur une trottinette. Une détention de sacoche contrefaite a également été relevée.

Plusieurs véhicules ont été placés en fourrière et une rétention immédiate du permis de conduire a été décidée.

Au cours de l’opération, une personne a été interpellée après la découverte de produits stupéfiants dans son véhicule. Elle est poursuivie pour transport et détention de stupéfiants. L’ensemble des produits ainsi que 455 euros en billets ont été saisis.

La gendarmerie rappelle que "ces comportements mettent en danger l’ensemble des usagers de la route" et assure rester "pleinement mobilisée pour assurer votre sécurité", insistant sur un message clair : "Respecter le code de la route, c’est protéger des vies."

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Un petit défi, camarade ? le 28/04/2026 à 12:37
Feux a écrit le 28/04/2026 à 12h01

Sept franchissements de feux rouges ? Autant dire qu'ils contrôlaient aussi les vélos car c'est bien connu, les automobilistes respectent scru-pu-leu-se-ment les feux
Pas comme ces bobos de gauchistes escrolos à vélo éléctrique fabriqués en Chine !

Explique avec des mots clairs et SANS sous-entendus, ce que tu veux exactement dire quand tu écris "bobos de gauchistes escrolos à vélo éléctrique fabriqués en Chine".

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 28/04/2026 à 12:16

Les automobilistes, entre autres, respectent de moins en moins le code de la route. Il suffit de voir le nombre de feux rouges grillés tous les jours. Dans le passé, c'était très rare, de nos jours, on en voit plein tous les jours. Encore hier, alors que je démarre au vert, je me fais couper la route par un SUV et, de plus, ce n'était pas un jeune. Ils se fichent de tout, ça devient comme les vélos, presque.

Signaler Répondre
avatar
mauvaise foi le 28/04/2026 à 12:15

pourtant ca vote pas LFI à dardilly et fontaine sur saone

Signaler Répondre
avatar
Effectivement le 28/04/2026 à 12:12

A quand ces contrôles indispensables à Vaulx-en-Velin ?

Signaler Répondre
avatar
Feux le 28/04/2026 à 12:01

Sept franchissements de feux rouges ? Autant dire qu'ils contrôlaient aussi les vélos car c'est bien connu, les automobilistes respectent scru-pu-leu-se-ment les feux
Pas comme ces bobos de gauchistes escrolos à vélo éléctrique fabriqués en Chine !

Signaler Répondre
avatar
Peche a l epuisette le 28/04/2026 à 11:47

Sans forcer , il n y a qu à se baisser pour ramasser ..
Bon , apres ça fait des tonnes de paperasse et personne n aime ça.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.