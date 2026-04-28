Près de Lyon : un simple contrôle routier vire à la moisson d’infractions dans ce secteur

Le 23 avril, les gendarmes de la brigade motorisée de Dardilly, épaulés par une équipe cynophile, ont mené une opération sur la commune de Fontaines-sur-Saône.

Selon la gendarmerie, cette intervention a une nouvelle fois permis de constater "de nombreuses infractions". Parmi elles figurent notamment une conduite sous stupéfiants, deux usages de stupéfiants, mais aussi sept franchissements de feux rouges.

Les militaires ont également relevé plusieurs infractions liées à l’état des véhicules et au respect des règles administratives, dont deux défauts d’assurance, trois défauts de contrôle technique, ainsi que deux défauts de mutation de carte grise. À cela s’ajoutent deux cas de pneus lisses.

Du côté des comportements dangereux, cinq usages de téléphone au volant ont été constatés, ainsi qu’un défaut de port de ceinture et la présence d’un passager sur une trottinette. Une détention de sacoche contrefaite a également été relevée.

Plusieurs véhicules ont été placés en fourrière et une rétention immédiate du permis de conduire a été décidée.

Au cours de l’opération, une personne a été interpellée après la découverte de produits stupéfiants dans son véhicule. Elle est poursuivie pour transport et détention de stupéfiants. L’ensemble des produits ainsi que 455 euros en billets ont été saisis.

La gendarmerie rappelle que "ces comportements mettent en danger l’ensemble des usagers de la route" et assure rester "pleinement mobilisée pour assurer votre sécurité", insistant sur un message clair : "Respecter le code de la route, c’est protéger des vies."