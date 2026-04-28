Accès aux immeubles : après des années de blocage, les pompiers du Rhône reçoivent enfin leurs badges Vigik

Après des années de revendications et plusieurs mois de tensions, le déploiement des badges Vigik au sein du SDMIS débute. Une avancée saluée par le syndicat SUD, qui reste toutefois vigilant sur la suite.

Une évolution attendue par les sapeurs-pompiers du Rhône commence à se concrétiser. Ce mardi 28 avril 2026, le syndicat SUD SDMIS annonce que "le déploiement des badges Vigik au sein du SDMIS a débuté aujourd’hui avec l’arrivée des premières bornes de recharge."

Ces dispositifs doivent permettre "un accès simplifié et rapide aux parties communes des immeubles lors des interventions", souligne le syndicat, évoquant "un gain opérationnel direct, au service de l’efficacité et de la sécurité."

Cette avancée intervient plusieurs mois après une vive alerte lancée à l’automne 2025. À l’époque, le syndicat dénonçait une "situation opérationnelle inacceptable", les pompiers du Rhône étant depuis des années contraints d’attendre devant des immeubles ou de forcer des accès lors de certaines interventions.

Dans son communiqué, SUD SDMIS estime que cette évolution "ne doit rien au hasard" et affirme que la médiatisation de cette problématique "a permis de mettre en avant au niveau national cette problématique." Le syndicat précise que cette médiatisation a conduit la préfète de région à se saisir du dossier et à organiser une réunion entre bailleurs et SDMIS, débouchant sur "l'arrivée effective des bornes et badges."

SUD SDMIS indique par ailleurs que, "sans [son] intervention à la CATSIS d’octobre 2025", le sujet "serait encore au point mort," affirmant que la problématique n’était alors pas connue de la direction.

Si cette première étape est saluée, le syndicat assure qu’il restera attentif à la suite du déploiement, en particulier "à l’augmentation des casernements dotés et aux retours du terrain afin de garantir l’efficacité de ce dispositif dans la durée."