Fuite d’acide nitrique près de Lyon : une personne hospitalisée, le site sécurisé

Un important dispositif de secours a été déployé ce jeudi 28 mai à Saint-Genis-Laval, après un incident survenu au sein de l’usine Lustucru, spécialisée dans l’agroalimentaire.

Peu après 15h, un dégagement de vapeurs lié à une fuite d’acide nitrique a été signalé sur le site industriel.

D’après les premiers éléments communiqués par les autorités, l’incident se serait produit au cours d’une opération de chargement d’une cuve, provoquant un important dégagement de vapeur.

La préfecture indique qu’un contact entre de l’eau et de l’acide nitrique aurait déclenché une réaction chimique à l’origine de vapeurs nitreuses. Ces émanations se seraient progressivement dissipées sous l’effet du vent, sans propagation durable hors du périmètre industriel.

Le produit concerné a ensuite été récupéré dans un dispositif étanche afin de sécuriser définitivement la zone.

Cinquante salariés évacués

Face au risque chimique, les secours ont rapidement mobilisé des moyens conséquents. Quarante-trois sapeurs-pompiers et seize véhicules ont été engagés sur place.

Par mesure de précaution, les cinquante salariés présents sur le site ont été évacués. Une personne, prise en charge en urgence relative, a été transportée vers un établissement hospitalier.

Une zone de sécurité de 50 mètres a également été instaurée autour de l’entreprise, tandis que gendarmes, représentants des TCL et élus municipaux ont rejoint le site.

Cet incident intervient quelques semaines après un accident dramatique survenu dans cette même usine, où un ouvrier intérimaire avait perdu la vie, happé par un équipement industriel.

Dans un communiqué, Lustucru annonce que "l’événement survenu est sans lien avec l’activité de l’usine et ne concerne pas une fuite. L’intervention portait sur une opération réalisée à l’extérieur du site par une société externe (VATD). La situation est rapidement rentrée dans l’ordre et aucune personne n’a été impactée. À présent, l’usine fonctionne normalement".