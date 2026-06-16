Faits Divers

Rixe à la plage du Colombier à Anse : plusieurs interpellations, un gendarme blessé

Rixe à la plage du Colombier à Anse : plusieurs interpellations, un gendarme blessé

Une bagarre a éclaté dimanche 14 juin à la plage du Colombier, à Anse. Trois personnes ont été interpellées et deux autres transportées à l’hôpital. Un gendarme a également été légèrement blessé lors de l’intervention.

La plage du Colombier à Anse, lieu très fréquenté dès les premiers épisodes de chaleur, a de nouveau été le théâtre de violences ce dimanche 14 juin.

Une rixe a éclaté vers 18 heures, mobilisant rapidement les forces de l’ordre et les secours. Selon les premiers éléments, l’altercation aurait opposé un homme alcoolisé à un groupe de jeunes, dans un contexte encore flou.

Alertés par le service de sécurité du site, les gendarmes et les pompiers sont rapidement intervenus afin de mettre fin aux violences.

Au total, trois personnes ont été interpellées, tandis que deux autres ont été prises en charge et transportées aux urgences de Villefranche-sur-Saône.

Lors de l’intervention, un gendarme a été légèrement blessé à un doigt.

La plage du Colombier avait déjà connu une série de débordements au printemps 2022, entre bagarres et incidents, ternissant l’image de ce lieu prisé des Rhodaniens à la recherche de fraîcheur.

10 commentaires
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ancien caviste le 16/06/2026 à 12:45
Bellota a écrit le 16/06/2026 à 12h12

Vous confondez avec le lac des sapins je crois
Pour Anse un coup de TER et c’est bon !

Non , cette personne ne confond pas , il y a des navettes pour aller au lac du colombier.
Cela part d'un bon sentiment...mais il y a toujours une minorité pour foutre le bazar...

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c est l amour à la plage le 16/06/2026 à 12:25

non:c est la rixe...

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Jean Luc M le 16/06/2026 à 12:21

Anse ressort du tribunal de Villefranche donc aucun risque pour les semeurs de m...de .........

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Bellota le 16/06/2026 à 12:12
Je dis ça je dis rien a écrit le 16/06/2026 à 10h01

L’été, il y a des navettes gratuites entre la duchère et le lac.

Vous confondez avec le lac des sapins je crois
Pour Anse un coup de TER et c’est bon !

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Solidarité 69 le 16/06/2026 à 11:49

La nouvelle France inclusive by LFI.

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Vidock le 16/06/2026 à 11:44

Des gens bien sous tout rapport, une société française au bord de la guerre civile qui ne supporte plus au quotidien !

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Aucun rapport le 16/06/2026 à 10:10
Je dis ça je dis rien a écrit le 16/06/2026 à 10h01

L’été, il y a des navettes gratuites entre la duchère et le lac.

L'été n'a pas encore commencé.

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Je dis ça je dis rien le 16/06/2026 à 10:01

L’été, il y a des navettes gratuites entre la duchère et le lac.

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Klein le 16/06/2026 à 09:20

Ce lieu est tout sauf familial, c'est en général super mal fréquenté. C'est juste une migration de la racaille pour la journée

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Watt le 16/06/2026 à 09:04

Sans doute à cause de l'absence de fanzones !

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