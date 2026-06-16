Rixe à la plage du Colombier à Anse : plusieurs interpellations, un gendarme blessé

La plage du Colombier à Anse, lieu très fréquenté dès les premiers épisodes de chaleur, a de nouveau été le théâtre de violences ce dimanche 14 juin.

Une rixe a éclaté vers 18 heures, mobilisant rapidement les forces de l’ordre et les secours. Selon les premiers éléments, l’altercation aurait opposé un homme alcoolisé à un groupe de jeunes, dans un contexte encore flou.

Alertés par le service de sécurité du site, les gendarmes et les pompiers sont rapidement intervenus afin de mettre fin aux violences.

Au total, trois personnes ont été interpellées, tandis que deux autres ont été prises en charge et transportées aux urgences de Villefranche-sur-Saône.

Lors de l’intervention, un gendarme a été légèrement blessé à un doigt.

La plage du Colombier avait déjà connu une série de débordements au printemps 2022, entre bagarres et incidents, ternissant l’image de ce lieu prisé des Rhodaniens à la recherche de fraîcheur.