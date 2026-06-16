Rixe à la plage du Colombier à Anse : plusieurs interpellations, un gendarme blessé

La plage du Colombier à Anse, lieu très fréquenté dès les premiers épisodes de chaleur, a de nouveau été le théâtre de violences ce dimanche 14 juin.
Une rixe a éclaté vers 18 heures, mobilisant rapidement les forces de l’ordre et les secours. Selon les premiers éléments, l’altercation aurait opposé un homme alcoolisé à un groupe de jeunes, dans un contexte encore flou.
Alertés par le service de sécurité du site, les gendarmes et les pompiers sont rapidement intervenus afin de mettre fin aux violences.
Au total, trois personnes ont été interpellées, tandis que deux autres ont été prises en charge et transportées aux urgences de Villefranche-sur-Saône.
Lors de l’intervention, un gendarme a été légèrement blessé à un doigt.
La plage du Colombier avait déjà connu une série de débordements au printemps 2022, entre bagarres et incidents, ternissant l’image de ce lieu prisé des Rhodaniens à la recherche de fraîcheur.
Non , cette personne ne confond pas , il y a des navettes pour aller au lac du colombier.Signaler Répondre
Cela part d'un bon sentiment...mais il y a toujours une minorité pour foutre le bazar...
non:c est la rixe...Signaler Répondre
Anse ressort du tribunal de Villefranche donc aucun risque pour les semeurs de m...de .........Signaler Répondre
Vous confondez avec le lac des sapins je croisSignaler Répondre
Pour Anse un coup de TER et c’est bon !
La nouvelle France inclusive by LFI.Signaler Répondre
Des gens bien sous tout rapport, une société française au bord de la guerre civile qui ne supporte plus au quotidien !Signaler Répondre
L'été n'a pas encore commencé.Signaler Répondre
L’été, il y a des navettes gratuites entre la duchère et le lac.Signaler Répondre
Ce lieu est tout sauf familial, c'est en général super mal fréquenté. C'est juste une migration de la racaille pour la journéeSignaler Répondre
Sans doute à cause de l'absence de fanzones !Signaler Répondre