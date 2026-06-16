Circulation à Lyon : une nouvelle plateforme permet de signaler les points noirs près de chez vous

La Métropole de Lyon veut associer les habitants à l’amélioration des mobilités.

La collectivité annonce le lancement de la plateforme contributive "Ça bloque ? On agit !", mise en ligne depuis le 9 juin. L’objectif : permettre aux habitants de signaler des points bloquants et de proposer des solutions concrètes concernant les aménagements récents et les difficultés rencontrées au quotidien.

Accessible via la plateforme participative de la Métropole, l’outil doit permettre de faire remonter différentes difficultés liées aux déplacements.

La collectivité cite notamment des aménagements jugés dangereux, des situations de congestion récurrentes, des feux de circulation mal réglés, des conflits d’usage entre modes de transport ou encore des problématiques liées à la sécurité des déplacements.

Au-delà du signalement, les habitants sont aussi invités à formuler des propositions d’amélioration, dans une logique présentée comme plus concrète qu’une concertation classique.

Déjà plus de 1 200 contributions

Selon la Métropole, la plateforme a déjà enregistré plus de 1 200 signalements en moins d’une semaine. La collectivité estime que les retours d’usagers réguliers permettront de mieux comprendre les comportements de déplacement et les difficultés de terrain.

Chaque signalement sera étudié par les services compétents de la Métropole — voirie, infrastructures, réseaux ou mobilités — puis qualifié selon son niveau d’importance afin d’évaluer une éventuelle intervention.

Lorsque la demande sera traitée, une réponse sera adressée au contributeur et rendue visible sur la plateforme, précise la collectivité. Une inscription avec coordonnées est toutefois nécessaire pour participer.

Les habitants ont jusqu’au 31 juillet pour déposer leurs contributions.