Circulation à Lyon : une nouvelle plateforme permet de signaler les points noirs près de chez vous

La Métropole de Lyon veut associer les habitants à l’amélioration des mobilités.
La collectivité annonce le lancement de la plateforme contributive "Ça bloque ? On agit !", mise en ligne depuis le 9 juin. L’objectif : permettre aux habitants de signaler des points bloquants et de proposer des solutions concrètes concernant les aménagements récents et les difficultés rencontrées au quotidien.
Accessible via la plateforme participative de la Métropole, l’outil doit permettre de faire remonter différentes difficultés liées aux déplacements.
La collectivité cite notamment des aménagements jugés dangereux, des situations de congestion récurrentes, des feux de circulation mal réglés, des conflits d’usage entre modes de transport ou encore des problématiques liées à la sécurité des déplacements.
Au-delà du signalement, les habitants sont aussi invités à formuler des propositions d’amélioration, dans une logique présentée comme plus concrète qu’une concertation classique.
Déjà plus de 1 200 contributions
Selon la Métropole, la plateforme a déjà enregistré plus de 1 200 signalements en moins d’une semaine. La collectivité estime que les retours d’usagers réguliers permettront de mieux comprendre les comportements de déplacement et les difficultés de terrain.
Chaque signalement sera étudié par les services compétents de la Métropole — voirie, infrastructures, réseaux ou mobilités — puis qualifié selon son niveau d’importance afin d’évaluer une éventuelle intervention.
Lorsque la demande sera traitée, une réponse sera adressée au contributeur et rendue visible sur la plateforme, précise la collectivité. Une inscription avec coordonnées est toutefois nécessaire pour participer.
Les habitants ont jusqu’au 31 juillet pour déposer leurs contributions.
J’ai lu le titre, j’ai cru que c’était de la dermato. Je comprenais pas le truc de « signaler les points noirs près de chez soi » !Signaler Répondre
t'es pas partageur toiSignaler Répondre
Quand on descend rive gauche du Rhône et qu'on veut emprunter à droite le pont Wilson, lorsque le feu des voitures passe au vert donc, c'est alors que le feu des cyclistes et des piétons au début du pont Wilson est mis au vert également, et on ne peut quasiment pas passer avec la quantité de vélos et de piétons...Signaler Répondre
C'est d'une perversité de la part des Ecologistes...
Il faut CHANGER définitivement cela !
Essayez, vous verrez, ça va vous oxygéner le cerveau justement...Signaler Répondre
Tout le monde ne peut pas être comme vous avec le cerveau au bout du gros orteil 🤣🤣Signaler Répondre
Je crois que t'as pas bien compris : arrêtez de nous casser les c.... avec vos prétextes de m...Signaler Répondre
La réalité c'est que la majorité des chouineurs sont juste des feignasses. La bagnole a fait de nos sociétés un ramassis de feignasses, même pas foutues de faire 30 min à pied.
S'il n'y avait que les gens qui ont réellement besoin d'une bagnole sur la route, il n'y aurait pas de bouchons, ni à Lyon ni ailleurs.
Bah si marche, ça va te détendreSignaler Répondre
C est connuSignaler Répondre
Pas besoin d attendre 100 j pour collecter
Y a pas un élu qui s est déjà retrouvé bloqué av berthelot et angle bd des Tchequoslovaques car le début de la piste cyclable a supprimé une voie et ça bouche au quotidien
Y a pas un élu qui a vu que 300 m plus loin avant le bd des États le marquage est mal effacé et on croit pouvoir aller droit alors que ce sera à droite d ou conflits entre usagers paumés,
c est pas parce que tu peux mener ta petite vie à pied que tout le monde à la même petite vie que toi. ces piétons et veloteurs ont tous la vision que tout le monde peut faire comme eux. et bien non ! Le quotidien est bien plus compliqué que leur petite vieSignaler Répondre
Ouai l'idée et bien mais si c'est comme les pseudos concertation pour des travaux y vont faire ceux qui veulentSignaler Répondre
C est que de l affichage, jamais la Métropole aura les moyens d'étudier toutes les demandes, et encore moins les services techniques pour effectuer tous les travaux.Signaler Répondre
De plus la majorité actuelle avait promis moins de travaux, donc je les vois pas révolutionner tout le plan de circulation lyonnais
Pourquoi les éclos n'ont rien fait dans ce sens pendant leur mandat avec de véritables concertations ? Pourquoi les écolos ont laissé pourrir la situation ? Pourquoi ce refus d'écouter les citoyens ? Trop sectaires et bornés ces écolos ?Signaler Répondre
Toujours les ouins ouins ma bagnole sur ce site. Comme si t'étais bloqué chez toi...Signaler Répondre
Tu veux baisser la pollution : utilise tes pieds.
Oui avec tous les points noirs soulevés il y a du travail pour plusieurs mandats... A moins que ce soit juste de l'affichage, sachant que les points remontes ne sont pas nouveauSignaler Répondre
Ne pas aider à perfectionner le dispositif, pour atteindre le but recherché, qui est d'empêcher l'accès à son travail.Signaler Répondre
les services vont avoir un travail de fou à faire .... beaucoup de points sont sur des trottoirs pas assez large, j'attends de voir la réponse des élusSignaler Répondre
une nouvelle plateforme permet de signaler les points noirs près de chez vous ! .... on aura donc droit à un écran totalement noir !!!Signaler Répondre
à quand la mise en œuvre des promesses de campagne ??? Lyon toujours championne des bouchons et de la pollution car les pseudos écolos m ont rajouter 1 ll de détour quand je sors de mon garage rue Jule Brunard…137 voitures attendent toujours le rétablissement du double sens !!! ça fera de la pollution en moins dans le secteurSignaler Répondre