Judiciaire

Refus d’obtempérer à Oullins : après avoir percuté une voiture de police, un chauffard condamné à de la prison

Refus d’obtempérer à Oullins : après avoir percuté une voiture de police, un chauffard condamné à de la prison

Un homme de 29 ans a été condamné ce lundi 16 juin à 20 mois de prison, dont la moitié avec sursis, après une course-poursuite avec la police entre La Mulatière et Oullins-Pierre-Bénite. En tentant d’échapper à son interpellation, il avait percuté un véhicule des forces de l’ordre et blessé quatre policiers.

Une fuite en pleine nuit qui s’est terminée devant le tribunal. Le conducteur ayant refusé un contrôle de police dans la nuit du vendredi 12 juin à La Mulatière a été condamné ce lundi 15 juin à 20 mois de prison, dont 10 avec sursis probatoire, après avoir violemment percuté une voiture de police à Oullins-Pierre-Bénite.

Vers 4h30 du matin, les policiers tentent de contrôler une voiture transportant quatre personnes sur le quai de la Libération, à La Mulatière. Mais le conducteur refuse de s’arrêter et prend la fuite, déclenchant une course-poursuite dans l’agglomération lyonnaise.

Le véhicule est finalement rattrapé rue Yon-Lug, dans le quartier de La Saulaie, à Oullins-Pierre-Bénite. Coincé dans une impasse, le chauffard tente alors une manœuvre désespérée : il fait demi-tour et percute une voiture de police.

À bord, quatre fonctionnaires sont légèrement blessés, souffrant notamment de douleurs aux cervicales et aux épaules. Ils ont été pris en charge à l’hôpital.

Interpellé avec les trois passagers du véhicule, le conducteur, âgé de 29 ans, était présenté en comparution immédiate ce lundi.

Il a été reconnu coupable de refus d’obtempérer, rébellion et récidive de conduite sous stupéfiants. Les trois passagers, eux, ont été remis en liberté sans poursuite.

Le tribunal a prononcé une peine de 20 mois d’emprisonnement, dont 10 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, avec obligation de soins et indemnisation des victimes. Pas d'incarcération, la partie ferme de la peine sera exécutée sous bracelet électronique à domicile.

Le chauffard devra également s’acquitter d’une amende de 1 000 euros. Son permis de conduire a été annulé, avec interdiction de le repasser avant un an.

26 commentaires
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Cher If le 17/06/2026 à 12:18

Méthode USA :
chaîne au pied et nettoyage le bord des routes......

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Bah voilà, zéro sanction le 17/06/2026 à 11:36

Pas un seul jour en prison...

Nos politiques doivent changer la donne : refus d'obtempérer et en plus percuter volontairement une voiture avec des occupants à l'intérieur au risque de les blesser très gravement voire pire, ça ne doit plus valoir moins que 5 ans fermes.

J'en reviens pas de ce pays qui protège la délinquance...

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trésbonne le 17/06/2026 à 10:47
C'est moi a écrit le 17/06/2026 à 10h38

Quand des millions de personnes commettent des délits ou des crimes en meme temps, qu'on a que 63 000 places de prisons et qu'on y entasse 83 000 détenus il n'y a malheureusement aucune surprise de constater que des gens tres dangereux reste libre..

Nous sommes devenu un pays du tiers monde qui n'investis plus dans ses infrastructures, qu'elles soient pour la santé, l'éducation ou la sécurité national, au contraire on cherche à réduire la voilure à tout prix, tout en donnant des milliards à d'autre pays comme l'Ukraine (entre autre)

Notre banquier à la tête de l'état a rajouter des milliards de dettes, dans ses conditions vous pouvez toujours rever d'un changement rapide avec un(e)autre président(e), pour ma part je sais que personne n'améliorera la situation bien au contraire..

50ans qu'on va dans le mur, on l'a percuté depuis 15ans et au lieux de réparer les dégâts on n'y a foutu le feu ..

Tout est dis! BRAVO! Mais ou vont nos impôts? Sacré Mozart! Le pire président qu'on ai eu! Bravo aux barragistes 🤣🤣🤣

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C'est moi le 17/06/2026 à 10:38

Quand des millions de personnes commettent des délits ou des crimes en meme temps, qu'on a que 63 000 places de prisons et qu'on y entasse 83 000 détenus il n'y a malheureusement aucune surprise de constater que des gens tres dangereux reste libre..

Nous sommes devenu un pays du tiers monde qui n'investis plus dans ses infrastructures, qu'elles soient pour la santé, l'éducation ou la sécurité national, au contraire on cherche à réduire la voilure à tout prix, tout en donnant des milliards à d'autre pays comme l'Ukraine (entre autre)

Notre banquier à la tête de l'état a rajouter des milliards de dettes, dans ses conditions vous pouvez toujours rever d'un changement rapide avec un(e)autre président(e), pour ma part je sais que personne n'améliorera la situation bien au contraire..

50ans qu'on va dans le mur, on l'a percuté depuis 15ans et au lieux de réparer les dégâts on n'y a foutu le feu ..

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myma le 17/06/2026 à 10:35

est-ce que par hasard quelqu’un a repensé à lui faire payer les dégâts sur la voiture ?

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phil 6 le 17/06/2026 à 10:34
Gone-69 a écrit le 17/06/2026 à 10h08

Et 0 sur 20 pour votre orthographe ! 😉

pauvre gone , vous deviez être dans la voiture avec ce chauffard. vous méritez la même peine

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Gone-69 le 17/06/2026 à 10:08
Danielus6 a écrit le 17/06/2026 à 09h14

ce chauffare a fait une tetative de meurtre sur les agents de police qui occupaient la voiture des forces de l'ordre
la sentance doit être au moins de 5 ans de prison ferme.

Et 0 sur 20 pour votre orthographe ! 😉

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Justice mon c... le 17/06/2026 à 09:47

"Pas d'incarcération, la partie ferme de la peine sera exécutée sous bracelet électronique à domicile".

Ça sert à quoi de le condamner ?

Autant dire clairement : "les juges n'en ont rien à branler de la Justice".

Les tribunaux sont devenus des cirques où les clowns font leurs shows...

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Effectivement le 17/06/2026 à 09:38

Bravo !
A quand un bracelet Cartier en récompense de ses actes de racailles ?
Encore un petit ange.

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pie69 le 17/06/2026 à 09:18

Mais quelle justice laxiste !!!!! Ce n’est pas une punition digne lorsque l’on ne respecte pas les forces de l’ordre !!! Ce devrait être 5 ans de prison + remboursement des frais liés au préjudice !! Votez bien en 2027

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Danielus6 le 17/06/2026 à 09:14

ce chauffare a fait une tetative de meurtre sur les agents de police qui occupaient la voiture des forces de l'ordre
la sentance doit être au moins de 5 ans de prison ferme.

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Chris6969699 le 17/06/2026 à 09:11

Autrement dit il est déjà au volant de sa voiture pour récidiver une nième fois...

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allez je réflechis le 17/06/2026 à 09:01
mat a écrit le 17/06/2026 à 08h09

Justice pitoyable ! Honteux de ne pas enfermer un danger pareil. Faut-il qu'il tue pour qu'on l'emprisonne.

Faudra bien voter l'année prochaine, sinon faudra pas venir pleurer 😢😢

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eurpbo le 17/06/2026 à 09:01

sur le bracelet y a t il des jeux vidéos ?

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mdr 69 le 17/06/2026 à 08:26

et qui va payer pour le véhicule de police ? Encore Nicolas ?

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darius le 17/06/2026 à 08:22

en définitive il aura un bracelet !!

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et en plus le 17/06/2026 à 08:20
Solidarité 69 a écrit le 17/06/2026 à 08h08

La nouvelle France by LFI.

Tous les jours ça se confirme un peu plus !

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mat le 17/06/2026 à 08:09

Justice pitoyable ! Honteux de ne pas enfermer un danger pareil. Faut-il qu'il tue pour qu'on l'emprisonne.

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Solidarité 69 le 17/06/2026 à 08:08

La nouvelle France by LFI.

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Serein le 17/06/2026 à 08:03
justice en carton a écrit le 17/06/2026 à 07h38

Pas d'incarcération et on lui donne un jolie bracelet...

tranquille chez lui pour regarder la coupe du monde de foot

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Bianca le 17/06/2026 à 07:53

Sans commentaire .......

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justice en carton le 17/06/2026 à 07:38

Pas d'incarcération et on lui donne un jolie bracelet...

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neutre04 le 17/06/2026 à 07:32

je ni croit pas , il va repartir en sifflant.

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Rob le 17/06/2026 à 07:22

Les policiers auraient dû faire usage de leurs armes, quand un véhicule vous fonce dessus c'est de la légitime défense. Libre à ce bon à rien de recommencer.

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pas cher payé le 17/06/2026 à 07:08

il a quand même froidement percuté 4 policiers et il reste tranquillement chez lui ! belle justice ! bel exemple pour les autres !

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Catalan le 17/06/2026 à 07:06

20 mois , 10 avec sursis,10 sous bracelet, en récidive, rébellion, ,,,,,,bref la justice dans toute sa décadence

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mdr le 17/06/2026 à 07:01

pas d incarcération ? Je n en dirais pas plus !!

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