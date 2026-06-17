Refus d’obtempérer à Oullins : après avoir percuté une voiture de police, un chauffard condamné à de la prison

Une fuite en pleine nuit qui s’est terminée devant le tribunal. Le conducteur ayant refusé un contrôle de police dans la nuit du vendredi 12 juin à La Mulatière a été condamné ce lundi 15 juin à 20 mois de prison, dont 10 avec sursis probatoire, après avoir violemment percuté une voiture de police à Oullins-Pierre-Bénite.
Vers 4h30 du matin, les policiers tentent de contrôler une voiture transportant quatre personnes sur le quai de la Libération, à La Mulatière. Mais le conducteur refuse de s’arrêter et prend la fuite, déclenchant une course-poursuite dans l’agglomération lyonnaise.
Le véhicule est finalement rattrapé rue Yon-Lug, dans le quartier de La Saulaie, à Oullins-Pierre-Bénite. Coincé dans une impasse, le chauffard tente alors une manœuvre désespérée : il fait demi-tour et percute une voiture de police.
À bord, quatre fonctionnaires sont légèrement blessés, souffrant notamment de douleurs aux cervicales et aux épaules. Ils ont été pris en charge à l’hôpital.
Interpellé avec les trois passagers du véhicule, le conducteur, âgé de 29 ans, était présenté en comparution immédiate ce lundi.
Il a été reconnu coupable de refus d’obtempérer, rébellion et récidive de conduite sous stupéfiants. Les trois passagers, eux, ont été remis en liberté sans poursuite.
Le tribunal a prononcé une peine de 20 mois d’emprisonnement, dont 10 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, avec obligation de soins et indemnisation des victimes. Pas d'incarcération, la partie ferme de la peine sera exécutée sous bracelet électronique à domicile.
Le chauffard devra également s’acquitter d’une amende de 1 000 euros. Son permis de conduire a été annulé, avec interdiction de le repasser avant un an.
Méthode USA :Signaler Répondre
chaîne au pied et nettoyage le bord des routes......
Pas un seul jour en prison...Signaler Répondre
Nos politiques doivent changer la donne : refus d'obtempérer et en plus percuter volontairement une voiture avec des occupants à l'intérieur au risque de les blesser très gravement voire pire, ça ne doit plus valoir moins que 5 ans fermes.
J'en reviens pas de ce pays qui protège la délinquance...
Tout est dis! BRAVO! Mais ou vont nos impôts? Sacré Mozart! Le pire président qu'on ai eu! Bravo aux barragistes 🤣🤣🤣Signaler Répondre
Quand des millions de personnes commettent des délits ou des crimes en meme temps, qu'on a que 63 000 places de prisons et qu'on y entasse 83 000 détenus il n'y a malheureusement aucune surprise de constater que des gens tres dangereux reste libre..Signaler Répondre
Nous sommes devenu un pays du tiers monde qui n'investis plus dans ses infrastructures, qu'elles soient pour la santé, l'éducation ou la sécurité national, au contraire on cherche à réduire la voilure à tout prix, tout en donnant des milliards à d'autre pays comme l'Ukraine (entre autre)
Notre banquier à la tête de l'état a rajouter des milliards de dettes, dans ses conditions vous pouvez toujours rever d'un changement rapide avec un(e)autre président(e), pour ma part je sais que personne n'améliorera la situation bien au contraire..
50ans qu'on va dans le mur, on l'a percuté depuis 15ans et au lieux de réparer les dégâts on n'y a foutu le feu ..
est-ce que par hasard quelqu’un a repensé à lui faire payer les dégâts sur la voiture ?Signaler Répondre
pauvre gone , vous deviez être dans la voiture avec ce chauffard. vous méritez la même peineSignaler Répondre
Et 0 sur 20 pour votre orthographe ! 😉Signaler Répondre
"Pas d'incarcération, la partie ferme de la peine sera exécutée sous bracelet électronique à domicile".Signaler Répondre
Ça sert à quoi de le condamner ?
Autant dire clairement : "les juges n'en ont rien à branler de la Justice".
Les tribunaux sont devenus des cirques où les clowns font leurs shows...
Bravo !Signaler Répondre
A quand un bracelet Cartier en récompense de ses actes de racailles ?
Encore un petit ange.
Mais quelle justice laxiste !!!!! Ce n’est pas une punition digne lorsque l’on ne respecte pas les forces de l’ordre !!! Ce devrait être 5 ans de prison + remboursement des frais liés au préjudice !! Votez bien en 2027Signaler Répondre
ce chauffare a fait une tetative de meurtre sur les agents de police qui occupaient la voiture des forces de l'ordreSignaler Répondre
la sentance doit être au moins de 5 ans de prison ferme.
Autrement dit il est déjà au volant de sa voiture pour récidiver une nième fois...Signaler Répondre
Faudra bien voter l'année prochaine, sinon faudra pas venir pleurer 😢😢Signaler Répondre
sur le bracelet y a t il des jeux vidéos ?Signaler Répondre
et qui va payer pour le véhicule de police ? Encore Nicolas ?Signaler Répondre
en définitive il aura un bracelet !!Signaler Répondre
Tous les jours ça se confirme un peu plus !Signaler Répondre
Justice pitoyable ! Honteux de ne pas enfermer un danger pareil. Faut-il qu'il tue pour qu'on l'emprisonne.Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
tranquille chez lui pour regarder la coupe du monde de footSignaler Répondre
Sans commentaire .......Signaler Répondre
Pas d'incarcération et on lui donne un jolie bracelet...Signaler Répondre
je ni croit pas , il va repartir en sifflant.Signaler Répondre
Les policiers auraient dû faire usage de leurs armes, quand un véhicule vous fonce dessus c'est de la légitime défense. Libre à ce bon à rien de recommencer.Signaler Répondre
il a quand même froidement percuté 4 policiers et il reste tranquillement chez lui ! belle justice ! bel exemple pour les autres !Signaler Répondre
20 mois , 10 avec sursis,10 sous bracelet, en récidive, rébellion, ,,,,,,bref la justice dans toute sa décadenceSignaler Répondre
pas d incarcération ? Je n en dirais pas plus !!Signaler Répondre