Refus d’obtempérer à Oullins : après avoir percuté une voiture de police, un chauffard condamné à de la prison

Une fuite en pleine nuit qui s’est terminée devant le tribunal. Le conducteur ayant refusé un contrôle de police dans la nuit du vendredi 12 juin à La Mulatière a été condamné ce lundi 15 juin à 20 mois de prison, dont 10 avec sursis probatoire, après avoir violemment percuté une voiture de police à Oullins-Pierre-Bénite.

Vers 4h30 du matin, les policiers tentent de contrôler une voiture transportant quatre personnes sur le quai de la Libération, à La Mulatière. Mais le conducteur refuse de s’arrêter et prend la fuite, déclenchant une course-poursuite dans l’agglomération lyonnaise.

Le véhicule est finalement rattrapé rue Yon-Lug, dans le quartier de La Saulaie, à Oullins-Pierre-Bénite. Coincé dans une impasse, le chauffard tente alors une manœuvre désespérée : il fait demi-tour et percute une voiture de police.

À bord, quatre fonctionnaires sont légèrement blessés, souffrant notamment de douleurs aux cervicales et aux épaules. Ils ont été pris en charge à l’hôpital.

Interpellé avec les trois passagers du véhicule, le conducteur, âgé de 29 ans, était présenté en comparution immédiate ce lundi.

Il a été reconnu coupable de refus d’obtempérer, rébellion et récidive de conduite sous stupéfiants. Les trois passagers, eux, ont été remis en liberté sans poursuite.

Le tribunal a prononcé une peine de 20 mois d’emprisonnement, dont 10 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, avec obligation de soins et indemnisation des victimes. Pas d'incarcération, la partie ferme de la peine sera exécutée sous bracelet électronique à domicile.

Le chauffard devra également s’acquitter d’une amende de 1 000 euros. Son permis de conduire a été annulé, avec interdiction de le repasser avant un an.