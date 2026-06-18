"C’est rageant !": sa voiture est fracturée à Lyon 7e, même le cartable de sa fille est volé

Mercredi 17 juin, aux alentours de 18h30, une mère de famille a découvert sa voiture vandalisée sur le parking situé derrière le magasin Action, à proximité de la place des Pavillons. La vitre avant droite du véhicule a été entièrement brisée.

Quelques heures après les faits, la victime a lancé un appel sur les réseaux sociaux afin de tenter de retrouver ses affaires. Dans son message, elle explique : "Ma voiture a été vandalisée Place des Pavillons. Vitre avant droite brisée... vol, entre autres, du cartable de ma fille (sac Cabaïa jean), une paire de Campus beige/verte et un petit sac-valise de travail noir contenant mon ordi pro Lenovo et mon téléphone pro."

La mère de famille poursuit : "Si par hasard, vous avez vu quelque chose ou si vous tombez sur des affaires scolaires, je suis preneuse svp. Merci beaucoup par avance. C'est rageant !"

"La mairie est au courant […] mais ne semble pas mesurer l’importance d’agir"

Au-delà du préjudice matériel, c'est notamment le vol du cartable contenant des affaires scolaires qui a particulièrement marqué les internautes. Plusieurs habitants ont fait part de leur soutien à la victime tout en évoquant les problèmes récurrents de vols dans le secteur. "C’est vraiment horrible, la moindre affaire qui traîne et vous êtes sûr que la voiture va être fracassée dans l'heure qui suit", écrit ainsi un internaute avant de rappeler : "Ne laissez jamais d'affaires dans les voitures."

D'autres témoignages soulignent également un sentiment d'exaspération face aux incivilités dans le quartier. "Bon courage à vous, c'est désolant ce quartier... j'espère que vous allez retrouver vos affaires", peut-on notamment lire.

Au-delà du soutien apporté à la victime, certains internautes ont profité de cette publication pour dresser un constat plus large sur la situation dans ce secteur. "Je suis dans le 7e depuis 6 mois, j’ai jamais vu un endroit avec autant d’incivilités/agressions, la mairie est au courant de tout ce qui se passe, mais ne semble pas mesurer l’importance d’agir efficacement et rapidement… désolé pour vous".