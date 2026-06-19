Home-jacking dans le Beaujolais : une famille agressée, un important butin emporté

Une famille de Lachassagne a vécu une nuit de terreur entre mercredi et jeudi. Selon les informations du Progrès, plusieurs individus se sont introduits dans une propriété de la commune lors d’un home-jacking survenu aux alentours de 5 heures du matin.

Les auteurs, dont le visage était dissimulé, auraient commencé par escalader le portail de la résidence avant de forcer une porte-fenêtre pour pénétrer dans l’habitation.

Une fois à l’intérieur, les cambrioleurs se sont retrouvés face aux occupants des lieux. La famille aurait alors été maîtrisée pendant que les malfaiteurs fouillaient la maison.

Les intrus ont finalement mis la main sur plusieurs montres et bijoux avant de prendre la fuite. Le montant du préjudice s’élèverait à plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Une enquête ouverte

Les victimes ont été légèrement blessées lors des faits. Les circonstances précises de l’agression restent à déterminer.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs de ce home-jacking et de retracer leur parcours après leur fuite.