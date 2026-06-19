Faits Divers

Home-jacking dans le Beaujolais : une famille agressée, un important butin emporté

Home-jacking dans le Beaujolais : une famille agressée, un important butin emporté

Plusieurs individus cagoulés se sont introduits dans une habitation de Lachassagne dans la nuit de mercredi à jeudi. Les occupants ont été maîtrisés et légèrement blessés. Les malfaiteurs sont repartis avec des bijoux et des montres.

Une famille de Lachassagne a vécu une nuit de terreur entre mercredi et jeudi. Selon les informations du Progrès, plusieurs individus se sont introduits dans une propriété de la commune lors d’un home-jacking survenu aux alentours de 5 heures du matin.

Les auteurs, dont le visage était dissimulé, auraient commencé par escalader le portail de la résidence avant de forcer une porte-fenêtre pour pénétrer dans l’habitation.

Une fois à l’intérieur, les cambrioleurs se sont retrouvés face aux occupants des lieux. La famille aurait alors été maîtrisée pendant que les malfaiteurs fouillaient la maison.

Les intrus ont finalement mis la main sur plusieurs montres et bijoux avant de prendre la fuite. Le montant du préjudice s’élèverait à plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Une enquête ouverte

Les victimes ont été légèrement blessées lors des faits. Les circonstances précises de l’agression restent à déterminer.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs de ce home-jacking et de retracer leur parcours après leur fuite.

14 commentaires
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Max le 19/06/2026 à 14:39

Ils viennent voler chez moi il ressortent les pieds devant légitime défense.

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Bon choix le 19/06/2026 à 14:29
Serein a écrit le 19/06/2026 à 14h15

Pas de soucis, la justice est là

Lachassagne, ressort du tribunal de Villefranche-sur-Saône.
Zone de moindre risque pour les agresseurs.

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que t'es raciste le 19/06/2026 à 14:27
Une chance pour la France a écrit le 19/06/2026 à 13h03

On parie ?

de l'argent facilement gagné

LM on diffuse les propos mais pas ceux qui les dénoncent?

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Serein le 19/06/2026 à 14:15

Pas de soucis, la justice est là

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pognon de dingue le 19/06/2026 à 13:27

Depuis longtemps j ai viré tous ces objets de valeur,je me contente de mes bijoux de famille
un conseil,faites un trou dans le jardi poser y dessus une plante et personne ne vous volera votre magot
Tu n as pas de jardin,trouve toi un espace ou les gogols n iront jamais voir,dans le salon derriere un tableau c est du polar de papa

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Une chance pour la France le 19/06/2026 à 13:03

On parie ?

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Roms ou géorgien. Lol le 19/06/2026 à 13:01

Les bienfaits de l’Europe et l’ouverture des pays de l’est dans nos foyer et notre quotidien 😂.

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très efficace en effet le 19/06/2026 à 12:45
pie69 a écrit le 19/06/2026 à 12h29

Il faudrait peut-être remettre la peine de mort au bout d’un moment non ? Tous les jours une ou plusieurs agressions.. et déjà connu des service de police ! Il y en a assez et c’est avec notre argent !!!

depuis l'abolition de la peine de mort en 1981 le nombre de cambriolages a diminué de 10% alors que la population a augmenté de 30%

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Moi le 19/06/2026 à 12:30
La France Infecte ! a écrit le 19/06/2026 à 12h22

L'omerta communautaire !

C'est ce qu'il me semble aussi

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pie69 le 19/06/2026 à 12:29

Il faudrait peut-être remettre la peine de mort au bout d’un moment non ? Tous les jours une ou plusieurs agressions.. et déjà connu des service de police ! Il y en a assez et c’est avec notre argent !!!

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La France Infecte ! le 19/06/2026 à 12:22
Moi a écrit le 19/06/2026 à 11h58

Pourquoi les cambrioleurs s'en sont pris à eux spécialement ???
D'où ils savaient t qu'il y avait autant à voler ??

L'omerta communautaire !

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Ex Précisions le 19/06/2026 à 12:22

Ils n'ont certainement pas touché au beaujolpif de la cave ;-)

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Calagwer le 19/06/2026 à 12:04

Diversité.

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Moi le 19/06/2026 à 11:58

Pourquoi les cambrioleurs s'en sont pris à eux spécialement ???
D'où ils savaient t qu'il y avait autant à voler ??

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