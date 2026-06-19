Home-jacking dans le Beaujolais : une famille agressée, un important butin emporté

Une famille de Lachassagne a vécu une nuit de terreur entre mercredi et jeudi. Selon les informations du Progrès, plusieurs individus se sont introduits dans une propriété de la commune lors d’un home-jacking survenu aux alentours de 5 heures du matin.
Les auteurs, dont le visage était dissimulé, auraient commencé par escalader le portail de la résidence avant de forcer une porte-fenêtre pour pénétrer dans l’habitation.
Une fois à l’intérieur, les cambrioleurs se sont retrouvés face aux occupants des lieux. La famille aurait alors été maîtrisée pendant que les malfaiteurs fouillaient la maison.
Les intrus ont finalement mis la main sur plusieurs montres et bijoux avant de prendre la fuite. Le montant du préjudice s’élèverait à plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Une enquête ouverte
Les victimes ont été légèrement blessées lors des faits. Les circonstances précises de l’agression restent à déterminer.
Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs de ce home-jacking et de retracer leur parcours après leur fuite.
Ils viennent voler chez moi il ressortent les pieds devant légitime défense.Signaler Répondre
Lachassagne, ressort du tribunal de Villefranche-sur-Saône.Signaler Répondre
Zone de moindre risque pour les agresseurs.
de l'argent facilement gagnéSignaler Répondre
LM on diffuse les propos mais pas ceux qui les dénoncent?
Pas de soucis, la justice est làSignaler Répondre
Depuis longtemps j ai viré tous ces objets de valeur,je me contente de mes bijoux de familleSignaler Répondre
un conseil,faites un trou dans le jardi poser y dessus une plante et personne ne vous volera votre magot
Tu n as pas de jardin,trouve toi un espace ou les gogols n iront jamais voir,dans le salon derriere un tableau c est du polar de papa
On parie ?Signaler Répondre
Les bienfaits de l’Europe et l’ouverture des pays de l’est dans nos foyer et notre quotidien 😂.Signaler Répondre
depuis l'abolition de la peine de mort en 1981 le nombre de cambriolages a diminué de 10% alors que la population a augmenté de 30%Signaler Répondre
C'est ce qu'il me semble aussiSignaler Répondre
Il faudrait peut-être remettre la peine de mort au bout d’un moment non ? Tous les jours une ou plusieurs agressions.. et déjà connu des service de police ! Il y en a assez et c’est avec notre argent !!!Signaler Répondre
L'omerta communautaire !Signaler Répondre
Ils n'ont certainement pas touché au beaujolpif de la cave ;-)Signaler Répondre
Diversité.Signaler Répondre
Pourquoi les cambrioleurs s'en sont pris à eux spécialement ???Signaler Répondre
D'où ils savaient t qu'il y avait autant à voler ??