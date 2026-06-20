Faits Divers

Drame à Belleville-en-Beaujolais : un enfant de 3 ans se noie dans la piscine familiale

Drame à Belleville-en-Beaujolais : un enfant de 3 ans se noie dans la piscine familiale

L'intervention des pompiers ce vendredi 20 juin n'a pas permis de sauver un enfant de la noyade. Agé de 3 ans, il avait été retrouvé par ses proches dans la piscine familiale à Belleville-en-Beaujolais.

Le drame s'est noué ce vendredi soir. Dans des circonstances encore à éclaircir, un enfant de 3 ans a échappé à la vigilance de ses proches dans une maison de la rue du Guâpier-d'Europe à Belleville-en-Beaujolais. Il a été finalement retrouvé noyé peu avant 20h dans la piscine familiale.

Sortie de l'eau, la petite victime n'a pas pu être réanimée. L'intervention en urgence des pompiers n'a pas non plus permis de la sauver.

Une enquête a été ouverte.

4 commentaires
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Moi le 20/06/2026 à 11:14
des erreurs fatales a écrit le 20/06/2026 à 09h59

On surveille plus son téléphone, que ses enfants, les valeurs ne sont pas les mêmes, trop triste

C'est exact . Une piscine c'est un vrai danger combien de noyades chaque année ??

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surveillance le 20/06/2026 à 10:04
inadmissible a écrit le 20/06/2026 à 08h38

Si je partage la douleur des proches, je ne peux m' empecher de donner un coup de gueule
une piscine privée est un danger connu, surtout pour les enfants en bas âge, on surveille comme le lait sur le feu ce lieu, et on ne se laisse pas distraire par l'apéro et les amis, ç évitera de pleurer après
C'est terrible, mais c'est la faute des parents et des proches, pas de l'enfant

je rejoins votre message. lorsque les petits enfants sont à la maison 18 mois à 6 ans la piscine est fermée avec un volet. et lorsqu elle est ouverte un adulte ne quitte pas la piscine. mais un enfant va tellement vite que la vigilance doit être constante. en quelques secondes vous tournez la tête pour ouvrir au livreur et c est trop tard. j imagine la détresse insondable des parents.

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des erreurs fatales le 20/06/2026 à 09:59
Moi a écrit le 20/06/2026 à 08h40

C'est dramatique, sûrement un enfant qui est resté sans surveillance une fraction de seconde.

On surveille plus son téléphone, que ses enfants, les valeurs ne sont pas les mêmes, trop triste

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Moi le 20/06/2026 à 08:40

C'est dramatique, sûrement un enfant qui est resté sans surveillance une fraction de seconde.

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inadmissible le 20/06/2026 à 08:38

Si je partage la douleur des proches, je ne peux m' empecher de donner un coup de gueule
une piscine privée est un danger connu, surtout pour les enfants en bas âge, on surveille comme le lait sur le feu ce lieu, et on ne se laisse pas distraire par l'apéro et les amis, ç évitera de pleurer après
C'est terrible, mais c'est la faute des parents et des proches, pas de l'enfant

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