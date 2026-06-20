Drame à Belleville-en-Beaujolais : un enfant de 3 ans se noie dans la piscine familiale

Le drame s'est noué ce vendredi soir. Dans des circonstances encore à éclaircir, un enfant de 3 ans a échappé à la vigilance de ses proches dans une maison de la rue du Guâpier-d'Europe à Belleville-en-Beaujolais. Il a été finalement retrouvé noyé peu avant 20h dans la piscine familiale.

Sortie de l'eau, la petite victime n'a pas pu être réanimée. L'intervention en urgence des pompiers n'a pas non plus permis de la sauver.

Une enquête a été ouverte.