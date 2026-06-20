Drame à Belleville-en-Beaujolais : un enfant de 3 ans se noie dans la piscine familiale

Le drame s'est noué ce vendredi soir. Dans des circonstances encore à éclaircir, un enfant de 3 ans a échappé à la vigilance de ses proches dans une maison de la rue du Guâpier-d'Europe à Belleville-en-Beaujolais. Il a été finalement retrouvé noyé peu avant 20h dans la piscine familiale.
Sortie de l'eau, la petite victime n'a pas pu être réanimée. L'intervention en urgence des pompiers n'a pas non plus permis de la sauver.
Une enquête a été ouverte.
C'est exact . Une piscine c'est un vrai danger combien de noyades chaque année ??Signaler Répondre
je rejoins votre message. lorsque les petits enfants sont à la maison 18 mois à 6 ans la piscine est fermée avec un volet. et lorsqu elle est ouverte un adulte ne quitte pas la piscine. mais un enfant va tellement vite que la vigilance doit être constante. en quelques secondes vous tournez la tête pour ouvrir au livreur et c est trop tard. j imagine la détresse insondable des parents.Signaler Répondre
On surveille plus son téléphone, que ses enfants, les valeurs ne sont pas les mêmes, trop tristeSignaler Répondre
C'est dramatique, sûrement un enfant qui est resté sans surveillance une fraction de seconde.Signaler Répondre
Si je partage la douleur des proches, je ne peux m' empecher de donner un coup de gueuleSignaler Répondre
une piscine privée est un danger connu, surtout pour les enfants en bas âge, on surveille comme le lait sur le feu ce lieu, et on ne se laisse pas distraire par l'apéro et les amis, ç évitera de pleurer après
C'est terrible, mais c'est la faute des parents et des proches, pas de l'enfant