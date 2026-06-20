Assassinat de Dominique Bernard : le frère du terroriste remis en liberté puis transféré à Lyon sous bracelet électronique

Nouveau rebondissement dans le volet judiciaire de l’attentat d’Arras.

Le frère cadet de Mohammed Mogouchkov, auteur de l’attaque qui avait coûté la vie au professeur Dominique Bernard en octobre 2023, a été remis en liberté mercredi après plus de deux ans et demi de détention provisoire.

Âgé de 16 ans au moment des faits, il est mis en examen pour complicité d’assassinat et tentatives d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Il conteste les accusations portées contre lui.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a ordonné sa remise en liberté sous assignation à résidence avec bracelet électronique.

Selon plusieurs médias nationaux, le jeune homme devait être pris en charge par une structure associative lyonnaise. Désormais âgé de 19 ans, il réside dans l’agglomération lyonnaise sous un contrôle particulièrement strict.

Il est soumis à un contrôle judiciaire lui interdisant de quitter Lyon et dispose seulement de deux heures de sortie quotidiennes, durant lesquelles il doit notamment se présenter aux services de police.

Une tentative d’expulsion avortée

À sa sortie de prison, le jeune homme avait pourtant été immédiatement placé en centre de rétention administrative au Mesnil-Amelot, en Seine-et-Marne, en vue d’une expulsion vers la Russie.

Cette mesure faisait suite à une Obligation de quitter le territoire français prise en avril par le préfet du Val-d’Oise.

Mais la cour d’appel de Paris a finalement refusé de prolonger sa rétention administrative, estimant qu’il faisait déjà l’objet d’une assignation à résidence sous surveillance électronique décidée dans le cadre de la procédure judiciaire.

Les enquêteurs soupçonnent notamment le jeune homme d’avoir participé à la préparation de l’attaque en montrant à son frère comment manier une arme blanche.

Le 13 octobre 2023, Mohammed Mogouchkov avait mortellement poignardé son ancien professeur de français, Dominique Bernard, au lycée Gambetta-Carnot d’Arras, avant d’être interpellé. Trois autres personnes avaient été blessées lors de l’attaque.