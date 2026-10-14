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Gaël Monfils forfait pour le Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes

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Gaël Monfils forfait pour le Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes
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Gaël Monfils ne participera finalement pas au Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes pour lequel il avait reçu une wild-card.

Le tennisman français a renoncé à sa venue pour des raisons personnelles, précisent les organisateurs. Mais selon l'Equipe, Gaël Monfils aurait été empêché de jouer par l'ITIA. Car pour l'instance internationale pour l'intégrité du tennis, en charge du suivi des joueurs en activité sur le circuit, le Français est aujourd'hui considéré comme officiellement retraité et n'est donc plus en mesure de participer à des tournois ATP.

Malgré cette absence, la fête reste intacte, assurent les organisateurs du tournoi. L’exhibition du 24 octobre est maintenue et c'est Lucas Pouille qui rejoindra Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet et Gilles Simon sur le court de la LDLC Arena.

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gael monfils

ATP 250

1 commentaire
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picsou le 14/10/2026 à 17:10

sa évite de sortir le premier jour

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oui mais là le 14/10/2026 à 15:51

Il faudrait penser à la retraite !

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