Judiciaire

Une quarantaine de Peugeot 208 volées dans le Rhône : trois hommes d'une même famille condamnés grâce... à une Peugeot 207

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Une quarantaine de Peugeot 208 volées dans le Rhône : trois hommes d'une même famille condamnés grâce... à une Peugeot 207

Trois hommes appartenant à une même famille ont été condamnés pour une série de vols de voitures dans le Rhône et l'Isère. Au total, 44 Peugeot 208 et 15 tentatives de vol leur étaient attribuées. Leur véhicule, régulièrement repéré sur les lieux, a notamment permis aux gendarmes de remonter leur piste.

C'est une Peugeot 207 qui a contribué à faire tomber les voleurs présumés de dizaines de Peugeot 208. Après plusieurs mois d'investigations, les gendarmes ont identifié trois hommes d'une même famille, soupçonnés d'avoir multiplié les vols dans l'agglomération lyonnaise et le Nord-Isère.

L'enquête avait débuté après une plainte déposée à la gendarmerie de Saint-Genis-Laval. En exploitant les images de vidéosurveillance, les militaires avaient remarqué la présence récurrente d'une Peugeot 207 à proximité des véhicules dérobés.

Selon Actu Lyon, les investigations ont permis de recenser 44 vols et 15 tentatives, notamment à Vénissieux, Saint-Fons, Irigny, Brignais, Mornant, Saint-Genis-Laval et Chasse-sur-Rhône.

Jusqu'à 30 mois de prison et 6 000 euros d'amende

Les enquêteurs ont également exploité les données téléphoniques des suspects. Le portable du conducteur de la Peugeot 207 avait été localisé à proximité de chaque vol, tout comme celui d'un membre de sa belle-famille.

Plusieurs voitures dérobées avaient par ailleurs été retrouvées sur un terrain situé à Irigny, où résidait le troisième homme mis en cause.

Tous trois travaillaient dans le secteur de la ferraille. Ils ont contesté les accusations et gardé le silence devant les magistrats.

Le tribunal a finalement prononcé la peine la plus lourde contre le conducteur de la Peugeot 207, condamné à 30 mois de prison et 6 000 euros d'amende.

Son principal complice a été condamné à huit mois de prison ferme, à effectuer sous bracelet électronique, auxquels s'ajoutent dix mois avec sursis et 4 000 euros d'amende.

L'habitant d'Irigny a lui reçu une peine de dix mois de prison avec sursis et 1 000 euros d'amende.

8 commentaires
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Les memes le 15/10/2026 à 11:05
Solidarité 69 a écrit le 15/10/2026 à 08h23

La famille, la belle-famille, ferrailleurs, Irigny, j'ai comme une petite idée sur le profil.

Qui jouent avec des flingues ou de la guitare ? Les clichés ont la vie dure.😂

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Chance le 15/10/2026 à 11:01

En attendant, certains ont dû être ravis de se voir ainsi débarrassés de leur PureTech invendable. Je serai flic, j'irai fouiller un peu du côté des arnaques à l'assurance !

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France-Inter le 15/10/2026 à 08:53
Solidarité 69 a écrit le 15/10/2026 à 08h23

La famille, la belle-famille, ferrailleurs, Irigny, j'ai comme une petite idée sur le profil.

Des gens qui adoraient les voyages en Peugeot 208 dans doute ?

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Collection de puretech? le 15/10/2026 à 08:41

Ils doivent aimer les puretech?

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Rlb le 15/10/2026 à 08:33

Et en plus bénéficiaires du Rsa et de toutes les aides sans doute. Un grand coup de balai dans le social.

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C’est tout le 15/10/2026 à 08:32

30 voitures volées d’un montant proche de 300000€ et 6000€ de condamnation
Il sortira dans 1 ans à peine
Pourquoi aller travailler
Justice pourrie jusqu’à l’os

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Solidarité 69 le 15/10/2026 à 08:23

La famille, la belle-famille, ferrailleurs, Irigny, j'ai comme une petite idée sur le profil.

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Dupon le 15/10/2026 à 08:08

Bien cool la justice, comme d'habitude

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