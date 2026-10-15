Une quarantaine de Peugeot 208 volées dans le Rhône : trois hommes d'une même famille condamnés grâce... à une Peugeot 207

C'est une Peugeot 207 qui a contribué à faire tomber les voleurs présumés de dizaines de Peugeot 208. Après plusieurs mois d'investigations, les gendarmes ont identifié trois hommes d'une même famille, soupçonnés d'avoir multiplié les vols dans l'agglomération lyonnaise et le Nord-Isère.

L'enquête avait débuté après une plainte déposée à la gendarmerie de Saint-Genis-Laval. En exploitant les images de vidéosurveillance, les militaires avaient remarqué la présence récurrente d'une Peugeot 207 à proximité des véhicules dérobés.

Selon Actu Lyon, les investigations ont permis de recenser 44 vols et 15 tentatives, notamment à Vénissieux, Saint-Fons, Irigny, Brignais, Mornant, Saint-Genis-Laval et Chasse-sur-Rhône.

Jusqu'à 30 mois de prison et 6 000 euros d'amende

Les enquêteurs ont également exploité les données téléphoniques des suspects. Le portable du conducteur de la Peugeot 207 avait été localisé à proximité de chaque vol, tout comme celui d'un membre de sa belle-famille.

Plusieurs voitures dérobées avaient par ailleurs été retrouvées sur un terrain situé à Irigny, où résidait le troisième homme mis en cause.

Tous trois travaillaient dans le secteur de la ferraille. Ils ont contesté les accusations et gardé le silence devant les magistrats.

Le tribunal a finalement prononcé la peine la plus lourde contre le conducteur de la Peugeot 207, condamné à 30 mois de prison et 6 000 euros d'amende.

Son principal complice a été condamné à huit mois de prison ferme, à effectuer sous bracelet électronique, auxquels s'ajoutent dix mois avec sursis et 4 000 euros d'amende.

L'habitant d'Irigny a lui reçu une peine de dix mois de prison avec sursis et 1 000 euros d'amende.