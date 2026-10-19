"Je vous déteste" : Capucine Anav s'en prend violemment à Grégory Doucet après les pillages à Lyon

Capucine Anav n'a pas mâché ses mots. Au lendemain des pillages et des dégradations qui ont frappé la Presqu'île lyonnaise, l'ancienne chroniqueuse de télévision a publiquement interpellé Grégory Doucet sur les réseaux sociaux.

En partageant des images du pillage de la boutique New Balance, elle a directement identifié le compte du maire de Lyon, accompagnant sa publication d'un message particulièrement virulent.

"Je vous déteste, même pas capable de protéger sa ville", a-t-elle écrit.

La Lyonnaise d'origine a également exprimé son désarroi face aux images des violences, affirmant avoir "honte d'être lyonnaise".

De nombreuses interpellations après les violences à Lyon

Ces déclarations interviennent après une journée de mobilisation marquée par de nombreux incidents dans le centre-ville de Lyon.

Samedi 17 octobre, plusieurs commerces ont été pris pour cible par des individus masqués. Des boutiques ont été pillées, des vitrines détruites et l'antenne de l'office du tourisme située place Bellecour a été saccagée et incendiée.

Le bilan rapporté au lendemain des événements fait état de 160 interpellations et de 100 blessés parmi les forces de sécurité.

Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, s'est déplacé pour constater l'ampleur des dégâts et apporter son soutien aux commerçants touchés.

Sur les réseaux sociaux, la colère de Capucine Anav illustre les critiques adressées à la gestion de ces événements que plusieurs Lyonnais ont partagé en interpellant directement le maire écologiste dimanche dans la rue et sur la place Bellecour, alors que les commerçants lyonnais doivent désormais faire face aux conséquences des pillages.