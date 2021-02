Covid-19 : Bron choisie pour un prochain centre de vaccination

Le maire LR de Bron avait, depuis quelques jours, multiplié les déclarations dans lesquelles il répétait son envie de voir un vaccinodrome dans sa commune.

Ce mercredi soir, l'édile brondillant a annoncé que l'Agence régionale de santé accédait à sa requête. "Je me réjouis de cette bonne nouvelle qui va permettre à nos Brondillants d'être vaccinés au plus près de chez eux. Nous nous sommes battus pour être ville-centre car la Santé est une autre de nos grandes priorités du mandat. Aussi, je remercie l'ensemble des acteurs que nous avons su fédérer pour y arriver à savoir les services de la ville, le milieu médical et économique", a commenté Jérémie Bréaud.

Le lieu, ainsi que la date d'ouverture et les modalités d'inscription seront communiqués ultérieurement.

Pour rappel, le Palais des Sports de Gerland à Lyon est pour le moment le seul centre de vaccination du Rhône. Il ouvrait ses portes ce jeudi. Un autre vaccinodrome devrait également voir le jour à Villeurbanne.