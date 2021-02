Malgré l’épidémie, l’académie de Lyon prévoit une rentrée septembre 2021 souriante

Le Rhône, la Loire et l’Ain vont en effet connaitre une amélioration du taux d’encadrement des élèves par leurs enseignants en septembre 2021. Dans le primaire, on connaîtra une diminution de 2100 enfants scolarisés dans l’académie (dont 1500 enfants en moins dans les écoles du Rhône) alors même qu’il y aura 200 professeurs des écoles en plus. L’occasion pour Olivier Dugrip – recteur de l’académie qui avait l’air de se réjouir de la situation – de poursuivre le dédoublement des classes en Grande Section dans les zones jugées prioritaires (100% des classes de CP et CE1 le sont déjà dans ces zones). L’occasion aussi d’ouvrir des classes spécialisées pour les élèves porteurs de handicap ou subissant des troubles autistiques.

Dans le second degré la situation sera un peu moins favorable. 4600 élèves en plus sont attendus pour la rentrée, seuls 18 enseignants viendront renforcer les effectifs actuels. Un nombre important d’heures supplémentaires (équivalents à 82 postes de professeurs) seront à la disposition des enseignants déjà en poste pour couvrir les besoins. Le Rhône va par ailleurs voir se réaliser l’ouverture de 2 collèges (un à Lyon dans le 7ème, l’autre à Saint Priest) et d’un lycée (à Gerland) qui auraient dû ouvrir en septembre dernier, mais dont les travaux ont été retardés par l’épidémie du covid.

L’actualité de l’académie reste évidemment marquée par cette épidémie. Mobilisée pour généraliser la pratique des tests antigéniques pour ses enseignants, l’académie de lyon croise les doigts pour que les épreuves du bac qui doivent normalement se dérouler entre le 15 et le 17 mars ne soient pas une nouvelle fois impactées par l’épidémie (les épreuves de spécialités ayant déjà dues être annulée en décembre).

@lemediapol