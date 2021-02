Professeur pris à partie à Lyon : une inspection administrative lancée par le ministère de l'éducation

L'objectif est d'enquêter sur l'incident survenu entre un professeur d'histoire-géo et un parent d'élève, au sujet d'un cours sur la laïcité après l'assassinat de Samuel Paty à l'automne dernier : "Ce n'est pas une inspection "sanction". C'est pour objectiver les faits et la réponse apportée (...) On a eu ces derniers temps plusieurs cas de menaces sur prof et l'idée c'est de systématiser les inspections pour avoir une visibilité plus large sur le traitement de ces faits", indique-t-on du côté du ministère.

Des entretiens ont ainsi été menés au sein du collège, et au rectorat, accusé par les syndicats de ne pas avoir suffisamment soutenu l'enseignant.

Selon le Progrès, les deux enfants du parent d'élève mis en cause ont été changés d'établissement en ce début d'année.