Couvre-feu à 18h à Lyon : la Ville décide d'avancer l'horaire des marchés du soir

Avec la mise en place de ces nouvelles règles restrictives, beaucoup de secteurs sont impactés, comme les commerces, mais aussi les marchés qui ont lieu en soirée à Lyon. La Ville a donc décidé d'avancer les horaires d'ouverture de ses six marchés du soir. Ils commenceront tous à 13h désormais, sauf celui de la place Carnot qui accueillera ses clients à partir de 14h.

"Je souhaite apporter une nouvelle fois mon soutien aux services municipaux et les commerçants qui doivent faire preuve d’agilité dans cette période de fortes contraintes. Depuis le début de la crise sanitaire ils se battent pour rendre accessible des produits frais, locaux et de qualité pour le plus grand nombre et en défendant toute une économie locale. Nous travaillons avec eux à mettre en place des dispositifs innovants qui puissent leur permettre de continuer à travailler", explique Camille Augey, adjointe, déléguée à l’emploi et à l’économie durable.

Concernant les restaurants, la Ville précise qu'un appel à candidatures va être lancé dans les prochains jours pour leur permettre de venir s’installer temporairement sur les marchés de Lyon.