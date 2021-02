Thierry Pilat sera le nouveau directeur de la Halle Tony Garnier

Un Thierry succède à un autre Thierry. Thierry Pilat devrait prochainement occuper le poste de Directeur Général de la Halle Tony Garnier à la place de Thierry Téodori, parti à la retraite.

Actuellement directeur de la scène musicale "Le Fil" à Saint-Etienne, Thierry Pilat "propose un projet équilibre tant du point de vue financier que culturel", peut-on lire ce jeudi dans un communiqué de la Ville de Lyon qui précise que la Halle Tony Garnier "restera un lieu de diffusion apprécié et adapté pour les grandes productions et les organisateurs privés".

Thierry Pilat devra "développer des coopérations avec les acteurs culturels du territoire, programmer des événements festifs et des créations artistiques invoquant d’autres

disciplines que celles musicales et devenir un lieu de vie ancré dans les pratiques culturelles de Lyon et son quartier de Gerland".

Il connaît particulièrement bien le 7e arrondissement pour avoir débuté sa carrière en 1999 au Ninkasi de Gerland. Il avait également monté et géré la salle du Ninkasi Kao avant de rejoindre la Loire.

Son recrutement, qui fut long et fastidieux, et qui avait débuté lors du précédent mandat, sera proposé par le maire Grégory Doucet et son adjointe à la Culture, Nathalie Perrin-Gilbert, lors du prochain conseil municipal du 28 janvier.