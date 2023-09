Thierry Pilat : "La Halle Tony Garnier est toujours aussi mythique"

A la tête de la salle depuis deux ans, Thierry Pilat s'épanouit pleinement dans le 7e arrondissement de Lyon. "La Halle Tony Garnier est toujours aussi mythique et belle", estime-t-il, précisant "prendre véritablement plaisir à travailler dans cet espace unique".

Les salles et espaces de concerts ont repris des couleurs depuis la crise du Covid-19 : "L'année 2022 a été une grosse année avec des tournées importantes comme celles d'Orelsan et Angèle. Le retour du public se confirme".

Thierry Pilat doit-il craindre la concurrence toujours plus forte, notamment avec l'ouverture prochaine de la LDLC Arena ? "Les professionnels nous connaissent bien, c'est notre force. Mais on doit faire évoluer l'outil pour aller plus loin", indique le directeur.

Concernant la programmation 23-24, un nom fait tilt : celui du rappeur Freeze Corleone dont les textes controversés ont fait polémique. "On est très vigilant sur ce qu'il peut se dire et si la situation évolue", réagit Thierry Pilat.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Concurrence et réputation

01:01 Reprise après le Covid

02:02 S'ouvrir sur le quartier

03:01 LDLC Arena

03:43 Salle municipale

05:22 Programmation rétro ?

07:49 Freeze Corleone

09:11 Coup de coeur