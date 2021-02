Lyon : la compagne du soignant décédé du Covid-19 souhaite porter plainte contre les HCL

Ce jeudi en début d'après-midi, les soignants se sont retrouvés devant l'hôpital Edouard-Herriot dans le cadre d'une journée nationale de grève. Cette mobilisation était également le moment de rendre un hommage à Lounis, l'aide-soignant décédé le 23 décembre dernier des suites du Covid-19.

Pour l'occasion, sa compagne depuis plus de 20 ans, Yasmina Menouar, était présente pour lui rendre hommage. Malgré la douleur et la peine, elle souhaite se battre pour "que justice soit faite pour son mari". Elle pointe, avec les syndicats, le manque de matériel et de protections pour les soignants dans les services Covid-19. "Il y a eu un vrai manque de matériel, mais aussi de communication pour protéger mon mari. Il l'a souvent dit, il s'en est plaint. Maintenant, je me bats pour que ça ne se reproduise pas ailleurs", nous a-t-elle confié.

Aujourd'hui, elle souhaite "porter plainte contre les HCL pour ce dysfonctionnement". "On n'a jamais écouté mon mari. Il avait averti sa direction, la médecine du travail, mais rien n'a été fait", conclut-elle.