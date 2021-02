XV de France : deux joueurs du LOU Rugby réintègrent le groupe pour le Tournoi des VI Nations

Un tournoi qui sera forcément particulier dans ce contexte sanitaire. Dans le cadre d'un accord entre la FFR et la Ligue (LNR), une bulle sanitaire sera instaurée au sein de l'équipe et les 31 joueurs sélectionnés ne feront aucun va-et-vient entre la sélection et les clubs pendant les sept prochaines semaines.

Dans ce groupe, on retrouve notamment deux joueurs du LOU Rugby : Killian Geraci et son coéquipier Baptiste Couilloud. Après avoir été libérés jeudi dernier, ils vont finalement réintégrer le groupe. Ils retrouveront les autres Rhodaniens Dylan Cretin et Pierre-Louis Barassi.

Le premier match aura lieu le 6 février contre l'Italie.