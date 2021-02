OL : Melvin Bard a refusé d'être prêté cet hiver

Selon le Progrès, le jeune latéral gauche formé à Lyon aurait été contacté par quelques clubs, et notamment Lorient, pour un prêt de six mois.

Mais Melvin Bard a refusé, préférant rester à l'OL pour tenter de gagner sa place. Le mercato se terminant ce lundi soir, la situation ne devrait pas évoluer.

Actuellement 3e dans la hiérarchie des défenseurs gauches derrière Maxwell Cornet et Mattia de Sciglio, le joueur de 20 ans n'arrive pas à convaincre Rudi Garcia.

"Quand vous jouez à l'Olympique Lyonnais, il y a de la concurrence. Quand vous avez des opportunités, mais ce n'est pas que pour les jeunes avec qui on doit être beaucoup plus patient, on doit être performant", avait déclaré à son sujet l'entraîneur à Top of the Foot.