La 35e édition de la Fête du livre de Bron sera digitale

"Après avoir tenté, avec enthousiasme et persévérance, de proposer un festival en présence des auteurs et du public, l'association s'est résolue à transformer la 35ème édition de la Fête du Livre de Bron en un événement 100% digital", indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Cette formule "inédite et attractive, entièrement en ligne", se déploiera sur les réseaux sociaux et sur le site internet de la Fête du Livre de Bron, "appelé dans l'avenir à constituer un véritable média numérique autour de la littérature, des sciences humaines et de la littérature jeunesse".

Le festival se basera sur la programmation établie pour une édition en présentiel, autour d'un thème Un invincible été, et des auteurs de grande notoriété comme Leïla Slimani, Hervé Le Tellier, Emmanuel Guibert, Charif Majdalani, Lola Lafon ou Bruno Latour, mais aussi de jeunes écrivains comme Guillaume Poix, Hugo Lindenberg, Victor Pouchet ainsi que des auteurs-illustrateurs pour le jeune public tels que Marc Boutavant, Gaëtan Dorémus, Marine Schneider ou encore Raphaële Frier.

"Même s'il manquera la chaleur humaine d'un festival habituel, nous sommes certains que cette édition en ligne, organisée avec le plus d'exigence, d'inventivité et de plaisir possible, permettra à tous une belle échappée littéraire vers un invincible été", affirment les organisateurs.