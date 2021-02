Droits TV : un accord trouvé avec Canal+, les matchs de l’OL à suivre sur la chaîne cryptée

Ce jeudi soir, à l’issue de son conseil d’administration, la Ligue de Football Professionnel a enfin trouvé un repreneur pour les droits TV vacants de la Ligue 1 et de la Ligue 2 après l’imbroglio Mediapro. Il s’agit de Canal + qui rafle la mise et qui diffusera donc tous les matchs de Ligue 1 et 8 matchs sur 10 de Ligue 2 jusqu’à la fin de la saison.

L’OL, toujours dans la course pour la victoire en championnat, sera donc à suivre sur la chaîne cryptée à partir de la 25e journée. Un plus large public pourra donc suivre les futurs exploits de Memphis Depay et Houssem Aouar.

Côté finances, puisque c’était l’un des points sensibles concernant ce flou autour des droits TV, on ne sait pas encore officiellement ce que cela entraînera pour les comptes de l’OL. La formation de Jean-Michel Aulas n’était toutefois pas la plus en danger comparée à d’autres pensionnaires de Ligue 1 et de Ligue 2.

Selon RMC, Canal + versera 200 millions d’euros à la LFP. Soit un pactole total de 750 millions d’euros de droits TV en 2020-2021 à partager entre tous les clubs professionnels français. Ce qui représenterait un manque à gagner de 500 millions d'euros par rapport à la somme promise initialement par Mediapro.