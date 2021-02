10e victoire en Euroligue pour l'ASVEL !

L'ASVEL s'est imposée 78 à 69 ce vendredi soir à l'Astroballe en Euroligue face à l'Olimpia Milan. Une véritable performance face aux troisièmes du championnat.

Grace à cette victoire, les hommes de TJ Parker sont 14e. Mais malgré cette 10e victoire dans la prestigieuse compétition, le coach a tenu à garder ses troupes mobilisées : "En fait, dès qu'on a pu s'entraîner, mettre derrière nous le covid et les pépins, il y a eu plus de cohésion dans ce qu'on a proposé. Il faut continuer comme ça. Les play-offs ? On n'y pense pas. On se concentre sur le match à venir en Jeep Elite. Parce que la dernière fois contre Chalon, on n'a pas du tout montré le même visage qu'en Euroligue".

Effectivement, prochain match vendredi contre Limoges en Jeep Elite.