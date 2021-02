Accident mortel sur l'A450 au sud de Lyon : le motard était filmé en plein challenge de vitesse

Selon Le Progrès, la victime, âgée de 25 ans, conduisait une moto de course non homologuée, à plus de 200 km/h. Au moment de l'accident, le motard était filmé en train de participer à un challenge de vitesse, précise le quotidien régional.

Pour rappel, le jeune de 25 ans, originaire de St Genis Laval, avait perdu le contrôle de son deux-roues après avoir percuté une voiture circulant sur la voie de droite, et dont la conductrice avait été blessée.