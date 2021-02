Harcèlement, sexisme, agressions : la chanteuse Pomme dénonce les abus de l’industrie de la musique

Pomme est nommée dans la catégorie Artiste féminine de l’année et a toutes ses chances. Mais la chanteuse originaire de Caluire-et-Cuire a souhaité profiter de cette lumière pour frapper un grand coup dans la fourmilière d’un milieu dans lequel elle concède être entrée très jeune, trop jeune parfois.

"J’ai vécu du harcèlement, j’ai vécu du sexisme (…), de la manipulation. J’avais 16 ans et on me disait comment m’habiller, comment me comporter. J’ai tourné un clip, on m’a demandé de m’épiler la totalité des poils de cuisse, je n’avais jamais fait ça de ma vie. Plein de choses que j’ai vécues à partir du moment où je suis arrivée dans l’industrie, jusqu’à récemment. Ce qui me frappe, c’est qu’à l’époque, ça ne me choquait pas du tout. Je me souviens de me dire que ça doit être normal", dénonce Pomme dans une interview accordée à Mediapart.

L’artiste a d’ailleurs choisi le site pour publier une lettre ouverte dans laquelle elle revient sur ce qu’elle a vécu. "Sois plus sexy, moins enfant", "J’aurais dû te baiser", "Reprends tes chansons de merde et casse-toi, débrouille-toi"… Autant de phrases qu’elle regrette avoir laissé passer et dont elle sait qu’elles représentent le quotidien de nombreuses chanteuses.

"J’ai vécu des agressions mais je ne me suis jamais faite violée alors qu’il y a beaucoup, beaucoup de filles dans l’industrie de la musique qui, dans ce genre de situations, se font violer, et c’est juste hyper traumatisant, interdit par la loi et que c’est perpétré depuis des années dans ce milieu-là. (…) Il y a beaucoup de gens qui savent ce qu’il s’est passé, qui ont assisté à des comportements problématiques ou des comportements d’agressions, qui ont entendu qu’untel avait agressé unetelle. Tout le monde a peur de parler parce que les postes de pouvoir dans ce milieu sont occupés, soit par des agresseurs soit par des amis des agresseurs soit par des collègues des agresseurs. Donc à quel moment ça donne envie d’en parler ?", indique également ce jeudi celle qui se nomme Claire Pommet dans le civil.

Le mouvement MusicToo en marche ?