Fort risque de neige dans le Rhône : des mesures de restriction de circulation mises en place par la Préfecture

Les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont sous le coup d'une interdiction de circuler. Dans le Rhône, cela concerne notamment la RN7, l'A89 et l'A47 dans les deux sens.

De plus, les véhicules légers ne pourront pas rouler à plus de 70 km/h, avec une interdiction de dépassement sur de nombreux axes en Auvergne, "de la limite des départements des zones Ouest et Sud-Ouest, eux-mêmes impactés depuis cette nuit, jusqu'aux monts du Lyonnais et Givors", précisent les services de l'Etat.

Des mesures spécifiques de restriction de circulation sur les axes autoroutiers entre Lyon et Chambéry et entre Chambéry et l'Italie par Annecy ont également été mises en place.

Le préfet invite les populations à limiter leurs déplacements et à adapter leurs comportements, en fonction des évolutions annoncées par Météo France.