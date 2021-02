Top 14 : le LOU Rugby va sur la pelouse du Racing 92 "avec les crocs et pour gagner"

Même si les Lyonnais restent sur une défaite à Clermont, le contenu n'était pas catastrophique, loin de là : "Il y a eu des bonnes choses face à Clermont. On est tous contents de ce qu'on a fait. Le travail à l'entraînement est en train de payer petit à petit, maintenant il faut avoir les résultats", a déclaré l'ailier Noa Nakaitaci en conférence de presse d'avant-match.

En effet, les Rouges et Noirs ont besoin de points. Les Rhodaniens pointent actuellement à la 7e place du classement et ne veulent pas décrocher des six équipes de tête en s'imposant : "Il faut qu'on se paye sur ce match. Il reste beaucoup de rencontres, mais tout de même, nous avons besoin de points", a de son côté annoncé Pierre Mignoni.

Cette confrontation s'annonce encore compliquée pour le LOU, face aux troisièmes du classement, qui étaient venus s'imposer à Gerland au match aller : "On ne présente plus le Racing. Ça va être un gros match. C'est ce qui se fait de mieux en Europe. Ils sont très efficaces, très tueurs et ça va vite", a ajouté le technicien. "Ça va être un gros morceau. Mais c'est clair pour tout le monde, on y va avec les crocs pour faire un gros match et pour gagner", a conclu l'arrière Clément Laporte.