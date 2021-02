Rassemblements rue Mercière : la consommation d'alcool sur la voie publique interdite samedi à Lyon

Un arrêté préfectoral a été pris afin d'interdire toute consommation d'alcool sur la voie publique sur la Presqu'île à Lyon samedi après-midi. L'arrêté entre en vigueur entre 12h et 18h, selon BFM Lyon. L'objectif du préfet Pascal Mailhos sera d'éviter les rassemblements dans les rues du centre-ville.

Il y a dix jours, une foule importante avait été constatée en Presqu'île, en particulier rue Mercière, où de nombreuses personnes s'étaient retrouvées autour d'un verre, servi sur les pas des restaurants et des bars. Samedi dernier, la préfecture avait donc envoyé les policiers faire une descente dans ladite rue pour vérifier que les gestes barrières étaient respectés. Une opération renouvelée ce mercredi. Et les observations n'ont pas été positives puisqu'un restaurateur a été mis en demeure et l'arrêté préfectoral a été pris dans la foulée. Ce qui devrait provoquer la colère des professionnels de la rue Mercière qui opposaient aux services de l'Etat un besoin de satisfaire dans de bonnes conditions la demande galopante de la population de retrouver les joies d'un verre entre amis.