Lyon : le Sytral lance le premier trolleybus 100% électrique nouvelle technologie sur la ligne C13

C'est dans ce bus 100% électrique que Barbara Pompili, la ministre de la transition écologique, avait été accueillie par Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du Sytral, et Grégory Doucet, le maire de Lyon, le 11 février dernier lors de son déplacement à Lyon. Pour autant, même si elle "soutient moralement" les élus écologistes, cela ne semble pas aller plus loin. "L'Etat, au-delà du discours et des intentions, ne subventionne pas les transports publics à hauteur suffisante. Par exemple, ces bus sont financés à 100% par le Sytral. On a besoin que l'Etat s'engage beaucoup plus fortement", lance ce jeudi Bruno Bernard présent pour l'occasion au dépôt Alsace à Villeurbanne.

Dès le mois de mai, 17 nouveaux trolleybus électriques à batteries, d'un coût de 950 000 euros hors taxes pièce, vont être déployés sur la ligne C13, qui relie Grange Blanche dans le 8e arrondissement de Lyon à Caluire-et-Cuire (Montessuy). "Ces trolleybus ne sont pas obligés d'être perchés en permanence, ils seront beaucoup plus autonomes", explique l'élu. Concrètement, ces nouveaux véhicules nouvelle technologie, équipés notamment de prises USB pour les passagers, peuvent rouler sur 40% de leur trajet en toute autonomie, sans ligne électrifiée, grâce à la technologie IMC (In Motion Charging). Les batteries sont directement rechargées lorsque le bus est raccordé aux lignes aériennes, ce qui lui permettra de s'affranchir des déviations notamment et des zones de travaux. Cette nouvelle flotte permettra également d'augmenter de près de 30% la capacité de cette ligne.

Au total, 34 de ces bus ont été commandés par le Sytral. Les autres viendront équiper la ligne C11, entre Saxe et Laurent Bonnevay, d'ici la rentrée. "Près de 400 véhicules aux motorisations GNV ou électriques rejoindront le réseau de bus d'ici 2026. Ils contribueront à renforcer sa performance tout en offrant plus de capacité et de confort à l'ensemble des voyageurs", ajoute Bruno Bernard.

L'objectif du Sytral est désormais de supprimer les bus thermiques du réseau et laisser place à des "bus propres" : "Nous allons déjà enlever la moitié de ces bus dans le mandat, mais l'objectif est bien de tous les supprimer à moyen, long terme" conclut le président du Sytral.