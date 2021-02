OL : Eugénie Le Sommer positive au Covid-19

La FFF a annoncé ce vendredi soir que l’attaquante de l’Olympique Lyonnais Eugénie Le Sommer a été testée positive au Covid-19.

Elle est donc forfait pour le match contre la Suisse prévu ce samedi. La joueuse a quitté Clairefontaine et a été placée à l'isolement. Le communiqué précise que le reste du groupe a été testé négatif. Les Bleues se rendront donc bien à Metz ce samedi.

"Malheureusement j’ai été testée positive au COVID-19 aujourd’hui. J’ai quitté le rassemblement pour me placer à l’isolement mais je vais bien et c’est le plus important", a réagi Eugénie Le Sommer sur les réseaux sociaux.