Jean-Yves Sécheresse : "Menus sans viande à Lyon : les écologistes ne sont pas très courageux"

La polémique de ces derniers jours, c’est l’instauration des menus sans viande à la cantine scolaire de la Ville de Lyon dès ce lundi. "Comme ils n’ont pas eu le courage de l’imposer d’emblée, ils prennent comme prétexte la fluidité des dessertes des cantines pour caser un bout de poisson et un oeuf dur de façon de supprimer la viande. Ils sont religieux mais pas très courageux", critique Jean-Yves Sécheresse.

Ancien adjoint à la Sécurité de Gérard Collomb, l’élu aujourd’hui dans l’opposition estime que la situation empire depuis quelques mois : "Les rapports sont tellement détériorés entre la Ville de Lyon et la police nationale que peu de choses se font. (…) Si jamais demain il n’y avait plus de couvre-feu, il y aurait probablement encore plus de rodéos et de difficultés. La situation sanitaire sert les écologistes car il n’y a plus d’évènements à sécuriser. Quand ça va revenir, comment va-t-on faire ? Je suis extrêmement inquiet".

Ce lundi se tient le conseil municipal à Lyon, mais aussi un commission de sécurité à huis clos. Un choix qui étonne : "Je pense que l’équipe actuellement aux affaires ne tient pas à ce que le maximum de gens puisse voir que leur programme est aussi transparent qu’une tranche de jambon de Bayonne".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.