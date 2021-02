Bientôt des potagers et des poulaillers dans les crèches de Lyon !

Là-bas, les enfants ont l’habitude de jouer dehors. "Ils expérimentent au quotidien le jardin", expliquait Nina Buir, éducatrice de jeunes enfants en continuité de direction, ce mardi matin lors d'une visite des élus et notamment du maire Grégory Doucet.

Les équipes de la crèche Barthélémy Buyer ont d’ailleurs voulu formaliser ce projet en procédant à des aménagements à l’extérieur se tournant plus vers la nature, avec par exemple la création d’un potager ou la possibilité prochaine pour les enfants de faire la sieste dehors. "On a constaté qu’on utilise de moins en moins de matériel à part de la terre et des petits râteaux. On recycle aussi beaucoup ; on prend des cuillères, des casseroles, des rouleaux de papier toilette, des boîtes à œufs…Les enfants sont très contents et il n’y a pas un jour où ils ne nous sollicitent pas pour aller dehors", ajoute Nina Buir.

L’éducatrice a d’ailleurs suivi au mois d’octobre une formation sur "l’enfant et la nature" inspirée de ce qui est fait dans les crèches au Danemark. "Cela a vraiment un impact sur le développement des enfants. Ils sont aussi les futurs ambassadeurs de l’environnement et de la protection de la nature donc nous avons aussi envie de les sensibiliser à ça", assure-t-elle parlant d’effets bénéfiques pour les petits à l’exemple d’un meilleur sommeil, d’une meilleure concentration, de meilleures défenses immunitaires ou encore d’une baisse de l’agressivité.

Ce sont en tout 5 projets de végétalisation qui sont en cours ; 37 autres crèches municipales et associatives avec un extérieur ont également été identifiées pour des aménagements dans ce sens. "Tout au long de ce mandat, nous allons vraiment tendre vers ce modèle", assure Steven Vasselin, adjoint à la Petite enfance. "On va structurellement modifier cet espace extérieur pour mettre du sol perméable et naturel mais également faire en sorte de pouvoir planter des arbres et créer un espace de nature pédagogique sur lequel on trouverait un petit verger, un petit potager mais également un petit poulailler, et ce dans un maximum de structures", précise l’élu qui compte également trouver des solutions pour les crèches n’ayant pas d’extérieur. Toutes les équipes pourront notamment suivre dès ce printemps la formation sur "l’enfant et la nature".

Pas question non plus de faire de la pluie ou encore du froid un ennemi à ce projet de renforcement du lien entre l’enfant et la nature. "On va permettre à tous nos établissements d’avoir des bottes, des salopettes, des blouses adaptées pour pouvoir sortir durant tous les temps", déclare Steven Vasselin. La municipalité écologiste prévoit par ailleurs la création de 22 nouvelles crèches avec un extérieur d’ici la fin de son mandat.

