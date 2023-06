Lyon : des jardins participatifs pour recréer du lien social

Le confinement a poussé de nombreuses personnes à déménager à la campagne. Certains citoyens ont pensé à ceux qui restent et ont créé une association pour aménager des jardins urbains ouverts à tous à Lyon. Gaïa est née en 2021 face à plusieurs constats : 8 français sur 10 vivent en milieu urbain, 1 demi-million de personnes âgées sont en situation de mort sociale ou encore 19 millions de Français ont besoin d’aide alimentaire.

"Nous avons vu un grand intérêt dans le fait de trouver des terrains pour concentrer les bénéfices du lien social, du lien à la nature et à la solidarité", explique Xavier Du Crest, président de Gaïa. Dans ce cadre, trois jardins participatifs ont déjà été aménagés à Lyon. Un dans le troisième arrondissement et deux dans le cinquième. Tous ceux qui le veulent peuvent venir travailler la terre.

Le quartier de la Sarra, dans le cinquième arrondissement, abrite de nombreux profils sociaux différents. Il y a effet un Ehpad, des écoles primaires et maternelles, des associations sportives… Le jardin participatif de 1000 m², implanté depuis trois mois, leur permet de se rencontrer et de travailler la terre ensemble. Ensuite, la production est redistribuée aux plus démunis.

"On vient régulièrement", affirme l’institutrice de l’école voisine. "Cette expérience apprend plein de compétences transversales aux enfants comme l’entraide et elle leur fait du bien. Ils ont été très isolés pendant le confinement", ajoute-t-elle. Depuis qu’ils viennent aux jardins, les enfants auraient changé leur rapport à la nature. "Certains sont arrivés avec des gants les premières fois. Maintenant, ils mettent les deux mains dans la terre".

Pour aménager ces terrains, Gaïa s’adresse à des acteurs de l’immobilier comme la Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon et à tout autre propriétaire de parcelle urbaine inutilisée. Leur initiative a été soutenue par de nombreux autres acteurs dont la Métropole et la Ville de Lyon.

Ce genre de tiers-lieu semble répondre à des besoins nationaux. Des promoteurs et habitants d’autres villes comme Marseille, Paris ou encore Nantes se sont adressés à l’association dans l’espoir de développer aussi ce type de terrain dans leurs environnements respectifs. "Mais pour ça, on a besoin de soutiens et de financements", souligne Xavier Du Crest.

M.P.