Avec son "pôle alimentaire", la Ville de Lyon "prend sa part" pour "garantir un droit à l'alimentation"

Le maire de Lyon a donné rendez-vous à la presse pour présenter cet ensemble de trois structures socio alimentaires destiné aux plus précaires. "Avec mon exécutif, on prend notre part du travail en essayant de garantir un droit à l'alimentation saine", a déclaré l'élu EELV dans la salle du restaurant social "La table des gones", ouverte il y a tout juste un mois.

Ici sont distribués 250 repas par jour aux personnes les plus démunies. Des repas conçus à l'aide de produits majoritairement frais, bio et locaux. "L'alimentaire est un enjeu important. Le restaurant social est aussi un lieu où se poser pour créer du lien", a précisé Hélène Resch, responsable de "La table".

C'est de cette volonté de rapprochement et d'insertion qu'a été imaginée la création du pôle. Il sera entièrement fonctionnel à l'automne 2021 et regroupera, en plus du restaurant, une épicerie sociale et solidaire (anciennement située dans le 5e arrondissement) et un "tiers lieu" dédié aux loisirs culinaires. Les bénéficiaires pourront y accéder pour préparer leurs propres plats tout en sociabilisant avec d'autres occupants. "C'est une façon pour ces gens de retrouver une estime de soi", a ajouté Grégory Doucet. Cet espace sera ponctuellement occupé par l'association "Graille", qui animera des ateliers tournants autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

A l'aide de ce projet géré par le Centre Communal d'Action Social (CCAS), la Ville de Lyon tente un peu plus d'exercer son "écologie politique". "Nous devons prendre soin de la planète, mais aussi des individus. C'est ce qu'on fait ici", a conclu Grégory Doucet.

L.M.