Quand EnjoyPhoenix tacle Gabriel Attal dans son émission #Sansfiltre

Pour l’occasion, Gabriel Attal était entouré de cinq influenceurs et Youtubeurs, notamment EnjoyPhoenix, avec la précarité des jeunes comme sujet de débat.

"Je pense qu'il y a une grosse incohérence entre les gens qu'on laisse s'entasser dans les magasins, le bus, le RER, [le fait que] les collèges, les lycées et les prépas soient ouverts et les universités qui sont fermées. Il faut arrêter de croire que les étudiants ne sont pas des gens responsables, qu'ils ne vont pas se protéger. Personne n'a envie d'attraper la Covid. Si demain on rouvre les facs, je pense que tout le monde sera heureux de pouvoir y retourner", a notamment déclaré la jeune Lyonnaise de 25 ans.

Marie Lopez, de son vrai nom, n’a pas manqué de tacler directement le porte-parole du gouvernement sur le format de l’émission. "Je ne suis pas journaliste. D'ailleurs, je trouverais ça super que la prochaine fois il y ait un journaliste qui soit là pour rétorquer, parce que ce n'est pas mon métier", a assuré EnjoyPhoenix demandant au passage "plus de transparence" sur les mesures prises pour aider les étudiants rencontrant des difficultés face à la crise sanitaire. Des déclarations saluées par de nombreux internautes.