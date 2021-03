Lyon : le SDF agresse sexuellement deux jeunes femmes et simule une crise de folie

L'adolescent venait de suivre une jeune femme, avant de pénétrer dans sa voiture et de tenter de lui toucher les seins et de l'embrasser. Une semaine plus tôt, le jeune SDF avait touché la poitrine d'une autre victime, "ainsi que ses fesses, par-dessus ses vêtements", a précisé la DDSP du Rhône.

En garde à vue, le SDF a simulé une crise de folie. Mais une expertise psychiatrique a "démontré l'attitude théâtrale" du mis en cause, qui devait être mis en examen ce mercredi.