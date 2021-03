Lyon-Rennes : l’OL a terminé le match avec son meilleur visage (1-0)

Rudi Garcia avait bien compris que certains joueurs méritaient d’être secoués. Avec la suspension de Lucas Paqueta, l’entraîneur faisait confiance à Maxence Caqueret et Bruno Guimaraes pour épauler Thiago Mendes au milieu. Mattia De Sciglio et Islam Slimani, pour la première fois en Ligue 1, étaient aussi titulaires.

Mais face aux Bretons, Lyon avait énormément de difficultés à se montrer dangereux. On aurait pu croire le Stade Rennais déboussolé par la démission de son coach Julien Stéphan et l’arrivée programmée de Bruno Genesio. Mais les très rares incursions dangereuses se faisaient sur le but d’Anthony Lopes.

En seconde période, Rudi Garcia revenait sur son coup de poker en faisant sortir Slimani et Guimaraes, les deux joueurs étant complètement hors-sujet. Avec Tino Kadewere et Houssem Aouar, l’OL retrouvait quelques couleurs. Le Zimbabwéen se voyait refuser un but à la 68e pour un hors-jeu.

Ce n’était que partie remise pour Lyon qui, à la 74e minute, ouvrait enfin le score à domicile. Remplaçant au coup d’envoi, Houssem Aouar était à la conclusion d’un solide travail de son capitaine Memphis Depay (1-0).

Le niveau des coéquipiers de Jason Denayer n'est pas encore celui de fin 2020 mais cela suffira pour ce mercredi. Ces trois points lors de la 28e journée de Ligue 1 sont très importants. Tous les regards lyonnais vont se tourner vers Lille qui affronte Marseille à 21h. Après cela, l’OL recevra samedi le FC Sochaux (L2) dans le cadre des 16e de finale de Coupe de France.