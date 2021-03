L’OL en conflit avec le Togo concernant son 3e gardien

A 21 ans, Malcolm Barcola n’a toujours pas fait ses débuts avec son club formateur, mais est régulièrement convoqué par le sélectionneur du Togo, Claude Le Roy.

Les Eperviers joueront d’ailleurs dans deux semaines deux rencontres comptant pour les qualifications à la CAN 2021. C’est donc logiquement que Malcolm Barcola aurait dû s’envoler pour rejoindre la sélection.

Sauf que l’OL a refusé de libérer le gardien. Dans une lettre envoyée à la fédération togolaise, le club rhodanien indique qu’il sera dans l’obligation d’imposer à Malcolm Barcola un isolement de 5 à 7 jours à son retour d’Afrique, compte tenu de la situation sanitaire. Une justification étonnante, puisque le portier n’est que rarement convoqué avec les pros, se contentant de défendre les cages de la réserve en N2… un championnat à l’arrêt à cause du Covid-19.

La polémique a en tout cas enflé au Togo. Et Claude Le Roy s’est énervé contre l’Olympique Lyonnais dans une interview accordée à l’Equipe : "Pour Barcola, c'est une respiration, ça va lui faire du bien et on le bloque ! Lyon refuse pour un règlement incroyable. L'OL devrait être content qu'il aille avec son pays. Ça lui aurait donné un peu de temps de jeu, ça l'aurait aidé. Mais on préfère l'en empêcher. (...) Ça va tuer les éliminatoires partout. Comment un comité exécutif de la FIFA peut accepter ça ?"

Le sélectionneur du Togo craint que d'autres clubs s'engagent désormais dans la brèche ouverte par Lyon pour pouvoir bloquer les joueurs dont les sélections se situent en dehors de l'Union européenne.