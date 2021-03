Lyon : le maire du 2e menacé par un groupe d’individus alors qu’il était en famille

Alors que le maire du 2e arrondissement de Lyon passait sous l’échangeur de Perrache avec sa femme et sa fille âgée de 7 mois, l’élu LR a surpris un attroupement dans le parking. Plusieurs individus étaient rassemblés, pour ce qui ressemblait au tournage d’une vidéo, potentiellement d’un clip de rap selon Pierre Oliver.

Filmant la scène, il a attiré l’attention de certains jeunes qui l’ont pris à partie. Insultes et menaces ont alors été lancées à destination du maire. Ce dernier nous a confirmé n’avoir reçu aucun coup, et que l’intervention de membres plus âgés du groupe a permis de faire redescendre la tension.



Pierre Oliver s’est ensuite rendu immédiatement au commissariat du 2e arrondissement pour porter plainte, ce qui a permis l’envoi rapide d’une patrouille et l’interpellation de plusieurs personnes. L’une d’entre elles était en possession d’un couteau doté d’une lame de 20 centimètres.