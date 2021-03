Lyon : ouverture d’un lieu refuge non-mixte pour les femmes

Ce lundi, journée internationale des droits des femmes, fut choisi par Grégory Doucet pour se rendre au premier lieu non mixte dédié au bien-être des femmes de Lyon, le Tambour. Au 95 rue Crillon, dans le chic 6e arrondissement, les femmes victimes de précarité, d'isolement ou de violences peuvent venir trouver un véritable cocon pour quelques heures de sérénité tous les lundi, mardi et mercredi de 14h à 17h. Un lieu où elles ne croiseront aucun homme.

"Sur les temps de permanence, ces femmes peuvent venir prendre une douche, laver leurs affaires, avoir un dépannage vestimentaire, de produits d’hygiène ou encore de protections intimes", explique Lucile Marcelin, co-présidente du Tambour à seulement 28 ans. Elle explique également que des activités sont proposées sur place, "des choses simples comme faire de la couture, de la cuisine, ou même du coloriage pour certaines, ça permet de se vider la tête". "On devrait proposer ça avant les conseils municipaux", lancera alors Grégory Doucet pour qui "il est important de rendre visible ces personnes, alors que 5 millions de femmes vivent sous le seuil de pauvreté. Pourtant quand on regarde autour de nous, on dirait que ce n’est pas le cas. Il faut donc des lieux de ce type pour se reposer, se renforcer".

Depuis juin dernier, et l’ouverture du local, 84 femmes différentes ont été accueillies pour un total de 444 passages dans les confortables locaux de Tambour. Mais depuis début 2021, environ 60 femmes différentes sont déjà venues pour presque 300 passages. Une augmentation très inquiétante qui traduit une réalité pour Sandrine Runel, adjointe au maire de Lyon chargée des Solidarités. Selon elle, cet endroit unique sur Lyon qui propose un accueil des femmes seules peut "aussi servir à faire le lien avec les services de l’état", une travailleuse sociale a d’ailleurs été embauchée par le Tambour pour orienter au mieux les bénéficiaires.

Ce lundi était aussi l’occasion de lancer, en lien avec la Métropole de Lyon, une collecte de dons de protections féminines. Jusqu'au 28 mai des boîtes à dons seront installées dans différents points de collecte de la métropole, notamment les mairies. Les protections menstruelles (serviettes hygiéniques, tampons, protège-slips, serviettes lavables, cups neuves, culottes menstruelles) seront ensuite redistribuées à des associations.

J.D.