Clément Charlieu (World Trade Center Lyon) : "Accueillir gratuitement les étudiants et télétravailleurs isolés"

La semaine prochaine, le World Trade Center Lyon et neuf autres centres partenaires de co-working proposeront un service inédit. "De bénéficier d'une structure pour ne plus être isolé", annonce Clément Charlieu, qui rappelle que "de plus en plus de personnes, des étudiants ou télétravailleurs, vivent depuis plus d'un an une situation psychologique tendue". Pour leur redonner un peu de lien social, "au moins une journée gratuite" dans l'espace de co-working sera proposée.

"Le télétravail atteint fortement ses limites. On constate le risque d'une troisième vague psychologique", conclut Clément Charlieu.

