Alexandre Vincendet : "Si on veut que les Républicains du Rhône restent une famille, il faut qu'on se parle"

Comme révélé par LyonMag, le maire de Pierre-Bénite Jérôme Moroge a décidé de se présenter à l'élection pour la présidence des Républicains du Rhône. Et ainsi s'opposer à Alexandre Vincendet, dont le bilan et les méthodes sont décriés par plusieurs élus. "Une fédération conquérante, c'est une fédération qui gagne des élections. Et nous avons eu de belles victoires", se défend Alexandre Vincendet, assez offensif.

"Vous me dites que Jérôme Moroge est candidat. J'ai essayé de l'appeler, je ne l'ai pas eu au téléphone et j'en suis assez désolé. Dans une famille politique, si on veut que ça reste une famille, il faut qu'on se parle. Si on ne se parle pas, on est dans l'esprit de clans. (...) On ne peut pas se payer le luxe de se diviser au vu de ce qu'on a déjà fait vivre à nos militants depuis près de 10 ans. (...) On peut avoir des mots, des différends. Mais on peut en parler calmement sans pour autant avoir envie de se fracturer", poursuit le maire de Rillieux-la-Pape.

Alexandre Vincendet règle ses comptes : "On me dit que ceux qui pousseraient Jérôme Moroge seraient ceux qui ont été à l'origine de l'accord avec Gérard Collomb. (...) Je m'y étais opposé de toutes mes forces. (...) Je pense que c'est une erreur de vouloir rejouer ce match. (...) Ceux qui étaient pour cet accord ont perdu les élections".

Jérôme Moroge, Patrice Verchère, Renaud Pfeffer, François-Noël Buffet, ils en prennent tous pour leur grade. Autant dire que le scrutin interne en avril risque d'être mouvementé.

