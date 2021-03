Lyon : le péage du BPNL (TEO) voué à bientôt disparaître ?

L'ouvrage urbain à péage, long de 10 kilomètres, s'étend de la porte de Croix-Luizet jusqu'à la porte du Valvert et accueillait en 2019 pas moins de 19 millions de véhicules sur la partie payante, pour une recette de péage dépassant les 38 millions d'euros, et 30 millions de véhicules sur la section gratuite (20 millions à l'Ouest, 10 millions à l'Est).

La Chambre régionale des comptes adresse ainsi des conseils à la Métropole de Lyon, notamment sur la tarification du péage, afin de ne pas se retrouver hors-la-loi. Un nouvel épisode donc pour cet ouvrage si polémique, inauguré en catimini en 1997.

Car en 2015, un contrat de partenariat PPP était signé entre la Métropole et la société Leonord (groupe SANEF). Cette dernière doit gérer, jusqu'en 2035, l'exploitation de la section payante du BPNL, ainsi que la mise en sécurité des tunnels. Des travaux obligatoires depuis la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc de 1999, et qui étaient estimés à 116,6 millions d'euros TTC en 2012.

En contrepartie des prestations fournies, le partenaire est rémunéré par le paiement d’une redevance qui couvre les dépenses d’investissement et de financement ainsi que les coûts liés au gros entretien et renouvellement (GER), à la maintenance et l’exploitation de l’ouvrage et aux frais de gestion, d’assurance et de fiscalité du contrat.

Le rapport de la CRC Auvergne-Rhône-Alpes note que "le modèle économique du contrat de partenariat a été construit sur une durée de 20 ans qui a permis d’étaler l’amortissement des investissements sur un temps long. La métropole a néanmoins choisi de participer à leur financement par le versement d’un loyer d’investissement majoré important (58,3M euros HT) à la fin des travaux. Cette part de financement public qui représente plus de la moitié de l’investissement réalisé par le partenaire privé a permis d’optimiser le financement global du projet en diminuant le recours à l’emprunt par ce dernier".

"Le péage ne pourra plus être maintenu"

Or, une collectivité ne peut pas légalement s'enrichir avec un péage. L'article L. 153-1 du code de la voirie routière dit que "l'usage des ouvrages d'art est en principe gratuite" et qu'un péage peut "assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées soit à la construction, soit (...) à la construction, à l'exploitation et à l'entretien ou à l'exploitation".

Et la CRC le rappelle : "En l’état actuel de la règlementation, lorsque les dépenses liées à la construction du BPNL auront été couvertes par les recettes, le péage ne pourra plus être maintenu pour couvrir les dépenses d’entretien et d’exploitation de l’ouvrage car les règles d’institution d’un péage n’autorisent pas la métropole de Lyon à réaliser des bénéfices. Afin d’apprécier l’évolution de l’équilibre financier global de l’ouvrage et de s’assurer de la cohérence de la politique de tarification avec l’article L.153-1 du code de la voirie routière, la métropole de Lyon devrait mettre en place un suivi analytique des recettes et des dépenses".

Adieu le péage de TEO ? C'est probable, et il faudra que le président de la Métropole Bruno Bernard s'exprime prochainement sur le sujet. L'élu écologiste pourra aussi rebondir sur les notes du rapport qui rappellent que "la tarification n’intègre pas à ce jour de réflexion sur les enjeux environnementaux ou de mobilité. Il n’y a, par exemple, pas de modulation en fonction des heures de pointe, ni de stratégie en lien avec l’usage de la voiture dans la métropole". D'où la recommandation faite à la collectivité "d’élaborer une stratégie tarifaire formalisée pour le péage du BPNL, tenant compte notamment des objectifs du plan de déplacements urbains".